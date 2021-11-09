Ziraat Bankası, Bosna Hersek Futbol Federasyonu ile sponsorluk anlaşmasını yeniledi

Ziraat Bankası, Bosna Hersek Futbol Federasyonu ile sponsorluk anlaşmasını yenileyerek ülke futboluna desteğini sürdürdü.

Başkent Saraybosna'daki Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü binasında düzenlenen imza törenine, Bosna Hersek Futbol Federasyonu Genel Sekreteri Adnan Dzemidzic, Ziraat Bankası Bosna Hersek Genel Müdürü Bülent Suer ve Bosna Hersek Milli Takım Teknik Direktörü Ivaylo Petev katıldı.

Suer, burada yaptığı açıklamada, Bosna Hersek Futbol Federasyonu ile 9 yıldır başarılı bir iş birliği yürüttüklerini ifade ederek, takıma başarılar diledi.

Dzemidzic de Ziraat Bankası ile beraber federasyonun da büyüdüğünü belirterek, "İş birliğimiz her geçen yıl daha da güçleniyor. Önümüzdeki dönemde de devam edeceğini temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.