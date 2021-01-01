Son Dakika | Zindaşti'nin kızını ve yeğenini öldürttüğü iddia edilen zanlı yurt dışına kaçarken yakalandı
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Son Dakika | Zindaşti'nin kızını ve yeğenini öldürttüğü iddia edilen zanlı yurt dışına kaçarken yakalandı

01.01.2021 12:06 | Son Güncelleme: 01.01.2021 12:23
Son Dakika | Zindaşti'nin kızını ve yeğenini öldürttüğü iddia edilen zanlı yurt dışına kaçarken yakalandı

Gelen son dakika haberine göre İRANLI uyuşturucu kaçakçısı firari Naci Şerifi Zindaşti'nin kızı Arzu Zindaşti ve yeğeninin ölümünde 'azmettirici' olmakla suçlanan, koronavirüs tanısı nedeniyle tutuklu bulunduğu cezaevinden izinli çıkan uluslararası uyuşturucu kaçakçısı Orhan Ünğan, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan...

İRANLI uyuşturucu kaçakçısı firari Naci Şerifi Zindaşti'nin kızı Arzu Zindaşti ve yeğeninin ölümünde 'azmettirici' olmakla suçlanan, koronavirüs tanısı nedeniyle tutuklu bulunduğu cezaevinden izinli çıkan uluslararası uyuşturucu kaçakçısı Orhan Ünğan, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yurt dışına kaçmaya çalışırken sahte pasaportla yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İranlı uyuşturucu kaçakçısı firari Zindaşti'nin kızı Arzu Zindaşti ve yeğenini geçtiğimiz yıllarda öldürttüğü iddia edilen uluslararası uyuşturucu kaçakçısı Orhan Ünğan, tutuklu bulunduğu cezaevinde koronavirüse yakalandı. Bunun üzerine cezaevi yönetimince Ünğan hastalık nedeniyle izinli çıktıktan sonra yurt dışına kaçmaya planı yaptı. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ünğan'ı takibe aldı. Ekipler Ünğan'ın Sabiha Gökçen Hava Limanı'ndan yurt dışına kaçış planı yaptığını belirledi. Ünğan, yeni yıla saatler kala uçuş için geldiği terminalde yakalanarak gözaltına alındı. Orhan Ünğan'ın yapılan kontrollerde üzerinde başka bir kişi adına düzenlenen sahte kimlik ele geçirildi. 


Son Dakika | Zindaşti'nin kızını ve yeğenini öldürttüğü iddia edilen zanlı yurt dışına kaçarken yakalandı
Son Dakika | Zindaşti'nin kızını ve yeğenini öldürttüğü iddia edilen zanlı yurt dışına kaçarken yakalandı
Son Dakika | Zindaşti'nin kızını ve yeğenini öldürttüğü iddia edilen zanlı yurt dışına kaçarken yakalandı
Son Dakika | Zindaşti'nin kızını ve yeğenini öldürttüğü iddia edilen zanlı yurt dışına kaçarken yakalandı
Son Dakika | Zindaşti'nin kızını ve yeğenini öldürttüğü iddia edilen zanlı yurt dışına kaçarken yakalandı
Son Dakika | Zindaşti'nin kızını ve yeğenini öldürttüğü iddia edilen zanlı yurt dışına kaçarken yakalandı
Son Dakika | Zindaşti'nin kızını ve yeğenini öldürttüğü iddia edilen zanlı yurt dışına kaçarken yakalandı
Son Dakika | Zindaşti'nin kızını ve yeğenini öldürttüğü iddia edilen zanlı yurt dışına kaçarken yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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