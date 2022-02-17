Zincir markette çöpe dökülen ürünlerden isteyen yaşlı kadının sözleri yürek dağladı - Haberler
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Zincir markette çöpe dökülen ürünlerden isteyen yaşlı kadının sözleri yürek dağladı

Haberler.com - Güncel
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KDV indiriminin ardından etiketlerde yaptıkları oynamalar nedeniyle vatandaşların tepkisiyle karşılaşan zincir marketler bu kez de çöpe atılan ürünlerle gündemde. Sosyal medyada paylaşılan bir videoda, zincir market çalışanlarının çöpe attıkları bozuk ekmeği isteyen vatandaşı "İşimizden olmak istemiyoruz" diye geri çevirmesi tepkilere neden oldu.

Türkiye'de enflasyonla birlikte gıda fiyatları da ciddi oranda yükseldi. Alım gücü düşen vatandaş, market alışverişini daha uyguna yapmak için yollar aramaya başladı. Ancak zincir marketler, son kullanma tarihi yaklaşan ürünlerin fiyatını düşürüp müşterilerine uygun fiyatla satmak yerine, tarihin geçmesini bekleyip her gün binlerce ürünü çöpe döküyor.

"İŞİMİZDEN OLMAK İSTEMİYORUZ"

Zincir marketlerin israfını ortaya koyan bir video sosyal medyada ses getirdi. Bir zincir marketin çalışanları, son kullanma tarihi geçen ürünleri çöpe dökerken, yaşlı bir kadın almak istedi. Market çalışanı ise ürünlerin bozuk olduğunu söyledi. Kadın "Ben alırım olsun" derken, çalışanın "İşimizden olmak istemiyoruz" yanıtı dikkat çekti.

"ÇÖPE ATMAYIN, İNSANLAR FAYDALANSIN"

Videonun sosyal medyada yayılmasının ardından kullanıcılar da yapılan israfa tepki gösterdi. Zincir marketlerin, son kullanma tarihi yaklaşan ürünlerin fiyatını düşürüp müşterilerine uygun fiyatla satması önerildi. Birçok kullanıcı, "Çöpe atmayın, insanlar faydalansın" yorumunda bulundu.

Haberler.com - Güncel

Market, Güncel, Haberler

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Yorumlar (4)

Hamit Gündoğdu:

Ben geçenlerde şahit oldum. Bir kişi çöpe atılmış olan enaz 50 kg meyvayi torbalara doldurdu. Bu kadar meyvaya ihiyacin mı? Var sorusuna karşı hızla uzaklaştı. Luetfen

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Ted Mosby:

Marketlerdeki katı kurallardan birisidir bu. Bozulan tarihi gelen ürünü çöpe atmak zorundasın. Bu ürünü alan veya veren personel işten kovulur. Bunu yapma sebepleri ise personellerin tarihi geçmeyen ürünü tarihi geçti diyerek çöpe atıyomuş gibi yapıp başkalarına vermesini engellemektir.

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Martin Sikertel:

Dökülen yiyecek bozuk ise yiyen kişide oluşabilecek etkiler dolayısı ile market çalışanı haklı. Fakat bu teyzeme çöpten toplatmak yerine kendi cebinden bir öğünlük gıda maddesi almamakta, kadıncağızı bu şekilde görüp de vicdanının sızlamamasında sonuna kadar hatalı.

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