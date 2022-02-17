Zincir markette çöpe dökülen ürünlerden isteyen yaşlı kadının sözleri yürek dağladı

Türkiye'de enflasyonla birlikte gıda fiyatları da ciddi oranda yükseldi. Alım gücü düşen vatandaş, market alışverişini daha uyguna yapmak için yollar aramaya başladı. Ancak zincir marketler, son kullanma tarihi yaklaşan ürünlerin fiyatını düşürüp müşterilerine uygun fiyatla satmak yerine, tarihin geçmesini bekleyip her gün binlerce ürünü çöpe döküyor.

"İŞİMİZDEN OLMAK İSTEMİYORUZ"

Zincir marketlerin israfını ortaya koyan bir video sosyal medyada ses getirdi. Bir zincir marketin çalışanları, son kullanma tarihi geçen ürünleri çöpe dökerken, yaşlı bir kadın almak istedi. Market çalışanı ise ürünlerin bozuk olduğunu söyledi. Kadın "Ben alırım olsun" derken, çalışanın "İşimizden olmak istemiyoruz" yanıtı dikkat çekti.

"ÇÖPE ATMAYIN, İNSANLAR FAYDALANSIN"

Videonun sosyal medyada yayılmasının ardından kullanıcılar da yapılan israfa tepki gösterdi. Zincir marketlerin, son kullanma tarihi yaklaşan ürünlerin fiyatını düşürüp müşterilerine uygun fiyatla satması önerildi. Birçok kullanıcı, "Çöpe atmayın, insanlar faydalansın" yorumunda bulundu.

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