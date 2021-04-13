Zincir marketlere karşı yerel esnaf korunacak
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Zincir marketlere karşı yerel esnaf korunacak

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Zincir marketlere karşı yerel esnaf korunacak

Akdağmadeni Belediyesi tarafından Ramazan ayı dolayısı ile ihtiyaç sahiplerine dağıtılan Sosyal Destek Kartları zincir marketler dışındaki tüm bakkal ve marketlerde kullanılabilecek.

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Akdağmadeni Belediyesi tarafından Ramazan ayı dolayısı ile ihtiyaç sahiplerine dağıtılan Sosyal Destek Kartları zincir marketler dışındaki tüm bakkal ve marketlerde kullanılabilecek.

Akdağmadeni Belediyesi Sosyal Destek Kartı hakkında bilgilendirme yapan Belediye Başkanı Uzm. Dr. Nezih Yalçın "Ramazan Bereketini yerel esnafımızla paylaşıyoruz. Akdağmadeni Belediyesi Sosyal Destek Kartı ile Ramazan ayında ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ediyoruz. Ramazan-ı Şerif'in manevi iklimine yaraşır şekilde, yardımlaşma ve dayanışmayı ön plana çıkaracak uygulamamız sayesinde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza destek olurken, alışverişte sadece yerel esnaflarımızda kullanılabilecek olan 'Sosyal Destek Kartı' ile zor bir süreçten geçen esnaflarımıza da destek olacağız. İlgili araştırmalar sonucunda sosyal destek kartı verdiğimiz vatandaşlarımız ilçemizde faaliyet gösteren zincir marketler dışında tüm yerel bakkal, market ve süpermarketten kolaylıkla alışveriş yapılabileceklerdir. Birlik ve beraberliğimizi doyasıya yaşadığımız nice Ramazan aylarında buluşmak dileğiyle tüm vatandaşlarımıza Hayırlı Ramazanlar dileriz." dedi. - YOZGAT

Zincir marketlere karşı yerel esnaf korunacak
Zincir marketlere karşı yerel esnaf korunacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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