Zincir market çalışanlarının paylaştıkları video gündem yarattı: Unun çuvalı 500 lira, evde yağ yok

Tiktok'ta Batu isimli bir zincir market çalışanı arkadaşlarıyla şarkı söylediği anlara ilişkin videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

"ALTINLARIN VARDI BİTTİ Mİ, DOLARLARA ZAM GELDİ DÜŞTÜ MÜ?"

Zincir market çalışanlarının son dönemin popüler şarkısı "Nerde Yedin Paraları"nın sözlerini "Altınların vardı bitti mi, dolarlara zam geldi düştü mü, unun çuvalı oldu 500 lira, evde yağ yok" şeklinde değiştirdikleri görüldü.

PAYLAŞIM ÜSTÜNE PAYLAŞIM ALDI

Sosyal medyada paylaşım rekorları kıran video izleyenlere keyifli dakikalar yaşattı.

??Sizce, dolardaki düşüşün en büyük sebebi nedir? — Haberler (@Haberler) December 25, 2021

Erdem Aksoy Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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