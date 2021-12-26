Zincir market çalışanlarının paylaştıkları video gündem yarattı: Unun çuvalı 500 lira, evde yağ yok - Haberler
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Zincir market çalışanlarının paylaştıkları video gündem yarattı: Unun çuvalı 500 lira, evde yağ yok

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Güncel

Türkiye'nin en büyük zincir marketlerinden birinin çalışanları tarafından paylaşılan video sosyal medyada gündem oldu. Zincir market çalışanlarının yayınladıkları videoda son dönemin popüler parçası "Nerde Yedin Paraları"nın sözlerini "Altınların vardı bitti mi, dolarlara zam geldi düştü mü, unun çuvalı oldu 500 lira, evde yağ yok" şeklinde değiştirerek yorumladıkları görülüyor.

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Tiktok'ta Batu isimli bir zincir market çalışanı arkadaşlarıyla şarkı söylediği anlara ilişkin videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

"ALTINLARIN VARDI BİTTİ Mİ, DOLARLARA ZAM GELDİ DÜŞTÜ MÜ?"

Zincir market çalışanlarının son dönemin popüler şarkısı "Nerde Yedin Paraları"nın sözlerini "Altınların vardı bitti mi, dolarlara zam geldi düştü mü, unun çuvalı oldu 500 lira, evde yağ yok" şeklinde değiştirdikleri görüldü.

PAYLAŞIM ÜSTÜNE PAYLAŞIM ALDI

Sosyal medyada paylaşım rekorları kıran video izleyenlere keyifli dakikalar yaşattı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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Yorumlar (1)
ERKAN :görün bakın kovarlar bunları şimdi Cevap Yaz 0 1 Yayından Kaldır
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