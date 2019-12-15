Zimbabwe'de başkan yardımcısının eşi yolsuzluk suçlamasıyla tutuklandı

15.12.2019 17:47 | Son Güncelleme: 15.12.2019 17:47

Zimbabwe Devlet Başkan Yardımcısı Constantino Chiwenga'nın karısı kara para aklama, dolandırıcılık, kur rejimi kurallarını çiğneme suçlamalarıyla tutuklandı.



Ülkenin yolsuzlukla mücadele komisyonu ZACC'den yapılan açıklamada göre cumartesi gecesi tutuklanan Mary Mubaiwa pazartesi günü hakim karşısına çıkacak. Yapılan suçlama ile ilgili daha fazla detay açıklanmadı. Euronews.com'da Görüntüle