Zimbabveli milyoner, lüks aracıyla kaza yaptı: 4 ölü
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Zimbabveli milyoner, lüks aracıyla kaza yaptı: 4 ölü

09.11.2020 22:33 | Son Güncelleme: 09.11.2020 22:37
Zimbabveli milyoner, lüks aracıyla kaza yaptı: 4 ölü

Zimbabveli milyoner ve fenomen Genius Kadungure (36) lüks aracıyla yaptığı kazada yaşamını yitirdi.

Zimbabveli milyoner ve fenomen Genius Kadungure (36) lüks aracıyla yaptığı kazada yaşamını yitirdi. Kadungure'nin aracında başka bir fenomen olan Michelle Amuli (26), ülkesinde dolandırıcılıktan aranan Malavi vatandaşı Limumba Karim ve Mozambik vatandaşı Elisha adlı bir kadının bulunduğu belirtildi.

Kaza, Zimbabve'nin doğusunda Domboshawa bölgesinde dün meydan geldi. Yaşadığı villadan lük aracına binen Genius Kadungure, doğum gününü kutlamak için geceyi arkadaşlarıyla dışarıda geçirmek üzere yola çıktı. Kadungure'nin yönettiği aracın, başka bir araçla kafa kafaya çarpıştığı, ardından bir ağaca çarparak alev aldığı belirtildi. Kadungure ve yanındaki 3 yolcunun yanan araçta mahsur kaldıkları ve kaza sonucu yaşamını yitirdikleri duyuruldu. Kadungure'nin aracında fenomen olan Michelle Amuli, ülkesinde dolandırıcılıktan aranan Malavi vatandaşı Limumba Karim ve Mozambik vatandaşı Elisha adlı bir kadının bulunduğu belirtildi. Yerel medya, Kadungure'nin mal varlığının 100 milyon dolar (809 milyon 820 bin TL) olduğu açıklandı.


Zimbabveli milyoner, lüks aracıyla kaza yaptı: 4 ölü
Zimbabveli milyoner, lüks aracıyla kaza yaptı: 4 ölü
Zimbabveli milyoner, lüks aracıyla kaza yaptı: 4 ölü
Zimbabveli milyoner, lüks aracıyla kaza yaptı: 4 ölü
Zimbabveli milyoner, lüks aracıyla kaza yaptı: 4 ölü
Zimbabveli milyoner, lüks aracıyla kaza yaptı: 4 ölü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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