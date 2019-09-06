Zimbabve'yi 37 yıl yöneten Robert Mugabe 95 yaşında hayatını kaybetti
Afrika ülkesi Zimbabve’nin eski Devlet Başkanı Robert Mugabe 95 yaşında hayatını kaybetti. Afrikalı lider, 1980’den beri başbakan ve devlet başkanı vasıflarıyla toplam 37 yıl boyunca Zimbabve’yi yönetmiş, 2017'de de istifaya zorlanmıştı
06.09.2019 09:24
Afrika ülkesi Zimbabve'nin eski Devlet Başkanı Robert Mugabe 95 yaşında hayatını kaybetti.
Son yıllarında hastalıkla mücadele eden Mugabe tedavisi için gittiği Singapur'da öldü. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com