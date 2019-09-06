Zimbabve'yi 37 yıl yöneten Robert Mugabe 95 yaşında hayatını kaybetti

Zimbabve'yi 37 yıl yöneten Robert Mugabe 95 yaşında hayatını kaybetti

Afrika ülkesi Zimbabve’nin eski Devlet Başkanı Robert Mugabe 95 yaşında hayatını kaybetti. Afrikalı lider, 1980’den beri başbakan ve devlet başkanı vasıflarıyla toplam 37 yıl boyunca Zimbabve’yi yönetmiş, 2017'de de istifaya zorlanmıştı

06.09.2019 09:24
Zimbabve'yi 37 yıl yöneten Robert Mugabe 95 yaşında hayatını kaybetti

Afrika ülkesi Zimbabve'nin eski Devlet Başkanı Robert Mugabe 95 yaşında hayatını kaybetti.


Son yıllarında hastalıkla mücadele eden Mugabe tedavisi için gittiği Singapur'da öldü. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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