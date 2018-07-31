Seçmenin, 38 yıl sonra eski Devlet Başkanı Robert Mugabe'nin yarışmadığı genel seçimler için sandık başına gittiği Zimbabve, seçim sonuçlarını bekliyor.

Zimbabve'de seçmen, 38 yıl sonra eski Devlet Başkanı Robert Mugabe olmadan devlet başkanlığı ve genel seçimler için dün sandık başına giderek oyunu kullandı. Zimbabve, Mugabe'nin oy pusulasında yer almadığı seçim sonuçlarını bekliyor. Devlet Başkanı Emmerson Mnangagwa son derece "olumlu" bilgiler aldığını ifade ederken, muhalif lider Nelson Chamisa ise partisinin kazandığını iddia etti.

5.6 milyon kayıtlı seçmenin 35 yaş altında olduğu göz önüne alınarak seçimlerde genç seçmenin kilit rol oynadığı ifade ediliyor. Seçimleri izlemek üzere 16 yıl sonra ilk kez AB ve ABD seçim gözlemcileri ülkeye geldi.

Zimbabve Seçim Komisyonu Başkanı Priscilla Chigumba seçimle hile yapılmadığından emin olduğunu ifade ederek, "Halkın iradesini yıkmayacağız" dedi. Chigumba, sonuçların Cumartesi gününe kadar açıklanacağını ifade etti. - HARARE