Zimbabve'nin Ankara Büyükelçisi Mutiwazuka AA'yı ziyaret etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Zimbabve'nin Ankara Büyükelçisi Mutiwazuka AA'yı ziyaret etti

Anadolu Ajansı / Emel Öz - Haberler | Güncel

Zimbabve'nin Ankara Büyükelçisi Alfred Mutiwazuka, Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdürlüğünü ziyaret etti.

Zimbabve'nin Ankara Büyükelçisi Alfred Mutiwazuka, Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdürlüğünü ziyaret etti.

Büyükelçi Mutiwazuka'yı, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz ile AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan ağırladı.

Karagöz, AA'nın küresel haber yapılanması ve çalışmaları hakkında Mutiwazuka'ya bilgi verdi.

Zimbabve medya kuruluşlarıyla haberlerin paylaşılması ve anlaşmalar imzalanması gerektiğini ifade eden Karagöz, Türkiye'nin Afrika ülkelerine özel önem verdiğini vurguladı.

Türk yatırımcıların Zimbabve'ye daha fazla yatırım yapması gerektiğini belirten Karagöz, Türkiye'den Zimbabve'ye daha fazla teknoloji transferi yapılması çağrısında bulundu.

Zimbabve'nin Türk halkı için iyi bir turistik yer olduğunu kaydeden Karagöz, iki ülke arasında direkt uçuşların başlatılması gerektiğini söyledi. Karagöz, "Daha büyük Türk şirketlerini ülkenize yatırım yapmaya teşvik etmeliyiz." dedi.

Büyükelçi Mutiwazuka da iki ülke ilişkilerinin güçlendirilmesinde, AA başta olmak üzere medyanın üstlendiği rolün önemine işaret etti.

Anadolu Ajansı ile Zimbabve'nin Ankara Büyükelçiliği arasındaki ilişkileri geliştirmenin önemini ifade eden Mutiwazuka, iki ülkenin medya ajansları arasında da daha fazla iş birliği yapılması çağrısında bulundu.

Mutiwazuka, Zimbabve'nin altyapı, madencilik, tarım ve güneş enerjisi alanlarında daha fazla Türk yatırımına ihtiyacı olduğunu belirtti.

Zimbabve'deki her sektörün iş ve yatırımcılara açık olduğunu vurgulayan Mutiwazuka, Türkiye'nin Afrika'da yükselen bir güç olduğunu kaydetti.

Mutiwazuka, Zimbabve'ye daha fazla Türk şirketi ve insanını beklediklerini söyledi.

Zimbabve'nin Ankara Büyükelçisi Mutiwazuka AA'yı ziyaret etti
Zimbabve'nin Ankara Büyükelçisi Mutiwazuka AA'yı ziyaret etti
Zimbabve'nin Ankara Büyükelçisi Mutiwazuka AA'yı ziyaret etti
Zimbabve'nin Ankara Büyükelçisi Mutiwazuka AA'yı ziyaret etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emel Öz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Devlet Bahçeli Hasan Polatkan Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Murat Boz Müge Anlı Seda Sayan İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Fatih Terim Şenol Güneş Abdullah Avcı Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Zimbabve'nin Ankara Büyükelçisi Mutiwazuka AA'yı ziyaret etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.6.2021 19:52:14. #1.15#

title