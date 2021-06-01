Zimbabve'nin Ankara Büyükelçisi Mutiwazuka AA'yı ziyaret etti

Zimbabve'nin Ankara Büyükelçisi Alfred Mutiwazuka, Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdürlüğünü ziyaret etti.

Zimbabve'nin Ankara Büyükelçisi Alfred Mutiwazuka, Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdürlüğünü ziyaret etti.

Büyükelçi Mutiwazuka'yı, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz ile AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan ağırladı.

Karagöz, AA'nın küresel haber yapılanması ve çalışmaları hakkında Mutiwazuka'ya bilgi verdi.

Zimbabve medya kuruluşlarıyla haberlerin paylaşılması ve anlaşmalar imzalanması gerektiğini ifade eden Karagöz, Türkiye'nin Afrika ülkelerine özel önem verdiğini vurguladı.

Türk yatırımcıların Zimbabve'ye daha fazla yatırım yapması gerektiğini belirten Karagöz, Türkiye'den Zimbabve'ye daha fazla teknoloji transferi yapılması çağrısında bulundu.

Zimbabve'nin Türk halkı için iyi bir turistik yer olduğunu kaydeden Karagöz, iki ülke arasında direkt uçuşların başlatılması gerektiğini söyledi. Karagöz, "Daha büyük Türk şirketlerini ülkenize yatırım yapmaya teşvik etmeliyiz." dedi.

Büyükelçi Mutiwazuka da iki ülke ilişkilerinin güçlendirilmesinde, AA başta olmak üzere medyanın üstlendiği rolün önemine işaret etti.

Anadolu Ajansı ile Zimbabve'nin Ankara Büyükelçiliği arasındaki ilişkileri geliştirmenin önemini ifade eden Mutiwazuka, iki ülkenin medya ajansları arasında da daha fazla iş birliği yapılması çağrısında bulundu.

Mutiwazuka, Zimbabve'nin altyapı, madencilik, tarım ve güneş enerjisi alanlarında daha fazla Türk yatırımına ihtiyacı olduğunu belirtti.

Zimbabve'deki her sektörün iş ve yatırımcılara açık olduğunu vurgulayan Mutiwazuka, Türkiye'nin Afrika'da yükselen bir güç olduğunu kaydetti.

Mutiwazuka, Zimbabve'ye daha fazla Türk şirketi ve insanını beklediklerini söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emel Öz