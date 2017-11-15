Zimbabve Cumhurbaşkanı Mugabe Gözaltında

Zimbabve ordusu, Zimbabve Cumhurbaşkanı Robert Mugabe ve eşinin gözaltına alındığını duyurdu. Zimbabve'de ordunun dün gece başkentte devlet televizyonunu ele geçirmesinin ardından sıcak saatler yaşanmıştı. Sabaha karşı devlet televizyonunda okunan bildiride müdahalenin "darbe olmadığı" ifade edilmişti. Zimbabve ordusu, Zimbabve Cumhurbaşkanı Robert Mugabe ve eşinin tankların kontrol altında tutulan başkent Harare'de gözaltına alındığını duyurdu. Ordu, "Herhangi bir provakasyona uygun bir yanıtla karşılık verilecek" uyarısında bulunduktan sonra diğer güvenlik güçlerine, "Ülkemizin menfaati için işbirliği" çağrısında bulundu. Bakanların ve önemli kişilerin tutuklandığı ya da kaçtığı da ifade ediliyor. Zimbabve'nin başkenti Harare sokaklarında dün zırhlı araçlar görülmüş, stratejik noktalara askerler yerleştirilmişti. Zimbabve'de ordunun olası bir askeri müdahale uyarısında bulunduğu iktidar partisi Zanu-PF, Zimbabve Ordu Komutanı Constantino Chiwenga'yı ihanetle suçlamıştı. Açıklamada, partinin askeri tehditlere asla yenik düşmeyecekleri belirtilmiş, Komutan Constantino Chiwenga, başkan yardımcısının görevden alınması üzerine Başkan Robert Mugabe'ye meydan okumuştu. Ordu, Mugabe'nin Zanu-PF Partisi içindeki tasfiyeleri sona erdirmek için harekete geçmeye hazır olduğunu söylemişti.



(İHA)