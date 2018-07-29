Zimbabve 38 Yıl Sonra Mugabesiz Seçime Gidiyor

Zimbabveliler, 38 yıl sonra eski Devlet Başkanı Robert Mugabe olmadan devlet başkanlığı ve genel seçimler için yarın sandık başına gidecek.

Başkanlık için 22 adayın katıldığı seçimlerde iktidar partisi Zimbabve Afrika Ulusal Birliği-Yurtsever Cephesi (Zanu-PF) adına mevcut Devlet Başkanı Emmerson Mnangagwa yarışacak.

Adaylardan 4'ünün kadın olacağı seçimde Mnangagwa'nın karşına çıkacak en büyük rakip ise muhalif 7 partinin bir araya gelmesiyle oluşturulan Demokratik Değişim Hareketi (MDC) İttifakının lideri Nelson Chamisa olacak.

Seçimde öne çıkan diğer önemli isim ise 2004-2014 yıllarında devlet başkanı yardımcılığı yapan kadın aday Joice Mujuru.

Zimbabveliler, 38 yıl sonra ilk kez eski Devlet Başkanı Robert Mugabe'nin yarışmadığı bir oy pusulasıyla karşılaşacak.

75 yaşındaki "timsah"

İngiliz sömürgecilere karşı verilen özgürlük savaşındaki gerilla faaliyetlerinden ötürü "timsah" lakabıyla bilinen ve eskiden Mugabe'ye en yakın isimlerden biri olan Mnangagwa, bu seçimde reform vaatleriyle öne çıktı.

Ordunun müdahalesiyle iş başına gelen Mnangagwa, ülkesini dünyaya açma vaadinde bulunmakla birlikte seçim kampanyasında ulusal birliğin sağlanması ve ülkedeki yolsuzluğun azaltılması gibi konulara ağırlık verdi.

MDC'nin eski lideri olan ve şubat ayında hayatını kaybeden muhalif Morgan Tsvangirai'ye yakın isimlerden 40 yaşındaki avukat Chamisa ise ülkede 2009-2013 yıllarında Enformasyon Bakanı olarak görev yaptı.

Eskiden Mugabe'yi destekleyen bir partinin de halihazırda desteğini arkasına alan Chamisa, kalkınma ve altyapı, anayasal haklar ve sağlık konularını kampanyasında sıkça işledi.

Önceki seçimlerde oyların çalındığını ve destekçilerinin güvenlik güçleri tarafından öldürüldüğünü ileri süren MDC, bu seçimde halka yenilik çağrısı yaptı.

Son mitinglerde "zafer" mesajları

İki lider de cumartesi günü seçim öncesi son mitinglerini düzenleyerek destekçilerine seçimi kazanacaklarına ilişkin "zafer" beyanatlarında bulundu.

Ülkeye uygulanan uluslararası ambargoların kalkması için hayati atfedilen seçimlerin Zimbabve halkının ilerleyen yıllarını önemli ölçüde etkileyeceği düşünülüyor.

Yaklaşık 5,6 milyon kayıtlı seçmenin olduğu ülkede seçim sonuçlarının bir hafta içerisinde Zimbabve Seçim Komisyonu Başkanı Priscilla Chigumba tarafından ilan edilmesi bekleniyor.

Eğer devlet başkanı adaylarından biri ilk turda oyların çoğunluğunu alamazsa, en çok oyu alan iki aday ikinci turda tekrar karşı karşıya gelecek.

Ayrıca, iki kanatlı meclise sahip olan ülkede, Senatonun 80, Ulusal Meclisin 270 yeni üyesi de belli olacak.

Desalegn gözlem heyetinin başında

Seçimi izlemek için çok sayıda uluslararası örgüt hazırlık yaparken Afrika Birliğinin ülkeye gönderdiği seçim gözlem heyetinin başında eski Etiyopya Başbakanı Hailemariam Desalegn bulunuyor.

Ülkede geçen yıl kasım ayında yapılan askeri müdahale sonrasında Robert Mugabe istifaya zorlanmış ve yerine eski Devlet Başkan Yardımcısı Mnangagwa getirilmişti.

Mugabe, Zimbabve'nin bağımsızlığını kazanması sonrası 1980 yılında düzenlenen genel seçimlerde başbakanlık koltuğuna oturmuş, ardından düzenlenen tüm devlet başkanlığı seçimlerini de kazanmıştı.