Zilzal suresi Türkçe ve Arapça okunuşu nedir? Zilzal suresi anlamı nedir? Zilzal Suresi meali nedir?

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ZİLZAL SURESİ NEDİR?

Hakkında

Medine döneminde inmiştir. 8 âyettir. Zilzâl, sarsıntı, deprem demektir.

Nuzül

Mushaftaki sıralamada doksan dokuzuncu, iniş sırasına göre doksan üçüncü sûredir. Nisâ sûresinden sonra, Hadîd sûresinden önce Medine'de inmiştir. Mekke'de indiğine dair rivayetler de vardır (bk. Şevkânî, V, 562).

Konusu

Sûrede kıyamet kopması sırasındaki şiddetli yer sarsıntısının ardından kıyamet gününde yaşanacak olan sıkıntı ve dehşet verici haller anlatılmaktadır; ayrıca dünyada işlenen hayır veya şerrin karşılığının âhirette ödül veya ceza olarak alınacağı bildirilmektedir.

ZİLZAL SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU

Zilzal Suresi Türkçe Okunuşu

1. İza zülziletil erdu zilzaleha

2. Ve ahracetilerdu eskaleha

3. Ve kalel insanü ma leha

4. Yevmeizin tühaddisü ahbaraha

5. Bienne rabbeke evha leha

6. Yevmeiziy yasdürun nasü eştatel li yürav a'malehüm

7. Fe mey ya'mel miskale zerratin hayray yerah

8. Ve mey ya'mel miskale zerratin şerray yerah.

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