Zilkade ayında kılınacak namazlar nelerdir? Zilkade ayı ilk gece namazı tarifi ve kılınışı! 9. gecesi kılınacak 2 rekat namaz!
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Zilkade ayında kılınacak namazlar nelerdir? Zilkade ayı ilk gece namazı tarifi ve kılınışı! 9. gecesi kılınacak 2 rekat namaz!

Zilkade ayında kılınacak namazlar nelerdir? Zilkade ayı ilk gece namazı tarifi ve kılınışı! 9. gecesi kılınacak 2 rekat namaz!
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Mübarek Zilkade ayına bir gün kaldı. Yarın Zilkade ayının 1. günü olacaktır. Zilkade ayında namaz kılmak ve ibadet etmek oldukça sevaptır. Peki, Zilkade ayı ne zaman? Zilkade ayında kılınacak namazlar ve tarifleri nasıldır? Zilkade ayında kaç rekat namaz kılınır? Zilkade ayı ibadetleri nelerdir? Tüm detaylar yazımızda.

Zilkade ayında kılınacak olan namazlar nelerdir vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Zilkade ayı günleri ve gecesinde kılınacak namaz var mı? Zilkade ayı günü ve gecesi yapılacak ibadetler nelerdir?

ZİLKADE AYI NE ZAMAN?

Zilkade ayı 11 Haziran Cuma günü başlayacaktır. Zilkade ayının 1. günü 11 Haziran Cuma günü olmaktadır. Zilkade ayının 1. gecesi ise 10 Haziran Perşembe'yi 11 Haziran Cuma'ya bağlayan gecedir.

Zilkade ayında kılınacak namazlar nelerdir? Zilkade ayı ilk gece namazı tarifi ve kılınışı! 9. gecesi kılınacak 2 rekat namaz!

ZİLKADE AYININ 1. GÜNÜ VE 1. GECESİ NE ZAMAN?

Zilkade ayının ilk günü 11 Haziran Cuma günüdür. İlk gecesi ise 10 Haziran Perşembe'yi 11 Haziran Cuma'ya bağlayan gecedir.

ZİLKADE AYINDA KILINACAK NAMAZLAR

Zilkade Ayı İlk Gece (1.) Namazı ve Tarifi:

10 Haziran Perşembe'yi 11 Haziran Cuma'ya bağlayan gece Zilkade'nin 1. gecesidir. Bu mübarek haram ayının ilk gecesinde 30 rekat namaz kılınır, her rekatında Zilzal Suresi (İzâ Zülzile) okunur, namaz bitince Amme (Nebe) Suresi kıraat okunur.

Zilkade Ayı Dokuzuncu Gece (9.) Namazı ve Tarifi:

18 Haziran Cuma'yı 19 Haziran Cumartesi'ye bağlayan gece Zilkade'nin 9. gecesidir. Bu gece 2 rekat namaz kılınıp, her rekatta Fatiha Suresinden sonra Müzzemmil Suresi okunur. Selamdan sonra 3 kere Yasin-i Şerif suresi okunur.

(Kaynak : Muhammed ibnü Hatiriddin, el-Cevahiru'l-hams)

(Teşekkür : Bu namaz tariflerini, hadisleri, zikirlerin ve ibadetlerin yapılışını Arapça'dan çeviren, günümüze ulaştıran ve bizlerin faydalanmasını sağlayan sayın Cübbeli Ahmet Hoca' ya teşekkür ediyoruz. Kendisinden Allah razı olsun, bol bereketli vakitler versin.)

NOT = Bu tarif edilen namazlarda herhangi bir sureyi ezbere bilmeyen kişi bilen bir kişinin arkasında o namazı cemaatle eda edebilir. Buna da imkan bulamayan kişi o surenin yerine aynı sayıda İhlas Suresi (Gulhüvallahüehad) okur ki, bu hüküm umumidir.

(Kaynak : Muhammed ibnü Hatiriddin, el-Cevahiru'l-hams)

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Zilkade ayında kılınacak namazlar nelerdir? Zilkade ayı ilk gece namazı tarifi ve kılınışı! 9. gecesi kılınacak 2 rekat namaz! - Haberler
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