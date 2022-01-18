Zilini çaldığı dairenin kapısı açılır açılmaz içeri daldı; ev sahibi çığlık attı

Kocaeli'nde akli dengesi yerinde olmadığı öne sürülen kişi, zilini çaldığı daireye ev sahibi kadın kapıyı açar açmaz girdi. Paniğe kapılan kadın çığlık atarken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

KOCAELİ (DHA) - Dün Derince ilçesi, Yavuz Sultan Mahallesi, Barbaros Caddesi'nde akli dengesi yerinde olmadığı öne sürülen kişi, girdiği apartmanın içerisinde bir süre dolaştı.

KAPI AÇILIR AÇILMAZ İÇERİYE GİRDİ

Daha sonra ikinci kattaki bir dairenin kapısını çaldı. Ev sahibi kadın kapıyı açınca, bu kişi hızlıca eve girdi. Paniğe kapılan kadın, çığlık attı.

O ANLAR KAMERADA

Daha sonra daireden çıkan bu kişi, bir süre bekleyip apartmandan ayrıldı. Ev sahibi şikayetçi olmazken, olay anı apartmandaki güvenlik kamerasına yansıdı.