Zilini çaldığı dairenin kapısı açılır açılmaz içeri daldı; ev sahibi çığlık attı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Zilini çaldığı dairenin kapısı açılır açılmaz içeri daldı; ev sahibi çığlık attı

Demirören Haber Ajansı / Ergün Ayaz - Haberler | Güncel

Kocaeli'nde akli dengesi yerinde olmadığı öne sürülen kişi, zilini çaldığı daireye ev sahibi kadın kapıyı açar açmaz girdi. Paniğe kapılan kadın çığlık atarken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

KOCAELİ (DHA) - Dün Derince ilçesi, Yavuz Sultan Mahallesi, Barbaros Caddesi'nde akli dengesi yerinde olmadığı öne sürülen kişi, girdiği apartmanın içerisinde bir süre dolaştı.

KAPI AÇILIR AÇILMAZ İÇERİYE GİRDİ

Daha sonra ikinci kattaki bir dairenin kapısını çaldı. Ev sahibi kadın kapıyı açınca, bu kişi hızlıca eve girdi. Paniğe kapılan kadın, çığlık attı.

O ANLAR KAMERADA

Daha sonra daireden çıkan bu kişi, bir süre bekleyip apartmandan ayrıldı. Ev sahibi şikayetçi olmazken, olay anı apartmandaki güvenlik kamerasına yansıdı.

Köpeği ezip yoluna devam eden sürücünün yaptığı yanına kar kalmadı

Köpeği ezip yoluna devam eden sürücünün yaptığı yanına kar kalmadı

 Süleyman Şah Türbesi'nin mimarı Ünal Demirarslan vefat etti

Süleyman Şah Türbesi'nin mimarı Ünal Demirarslan vefat etti
Demirören Haber Ajansı / Ergün Ayaz - Son Dakika Haberleri

Kocaeli, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title