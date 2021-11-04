Zile'de kurumlarda yangın tatbikatı düzenlendi - Haberler
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Zile'de kurumlarda yangın tatbikatı düzenlendi

AA / Ekber Türkoğlu - Haberler | Güncel
Zile'de kurumlarda yangın tatbikatı düzenlendi

Tokat'ın Zile ilçesinde yangın tatbikatı düzenlendiği bildirildi.

TOKAT (AA) - Tokat'ın Zile ilçesinde yangın tatbikatı düzenlendiği bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Zile Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki okullar, rehabilitasyon merkezleri, resmi kuruluşlara ilk yardım ve yangın müdahaleleri konusunda eğitim vererek tatbikat gerçekleştiriyor.

Eğitimlerde yangın ve kaza halinde ilk yapılması gerekenler, hangi yangına hangi enstrümanlarla müdahale edilmesi gerektiği uygulamalı olarak anlatılıyor, daha sonra katılımcılara yangın söndürme tatbikatı yaptırılıyor.

İtfaiye eğitmeni ve vardiya çavuşu Murat Koçyiğit, "Bu tatbikatlar yangın ve felaket esnasında can ve mal kayıplarının azaltılması açısından büyük önem taşıyor. Okullara ilk yardım dersi mutlaka konulmalı." ifadesini kullandı.

Zile'de kurumlarda yangın tatbikatı düzenlendi

Zile'de kurumlarda yangın tatbikatı düzenlendi

Zile'de kurumlarda yangın tatbikatı düzenlendi

AA / Ekber Türkoğlu - Son Dakika Haberleri
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