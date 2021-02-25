Zile'de bir köy karantinaya alındı
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Zile'de bir köy karantinaya alındı

25.02.2021 19:51 | Son Güncelleme: 25.02.2021 19:55
Zile'de bir köy karantinaya alındı

TOKAT'ın Zile ilçesine bağlı Boldacı köyü, koronavirüs tedbirleri kapsamında 10 gün süreyle karantinaya alındı.

TOKAT'ın Zile ilçesine bağlı Boldacı köyü, koronavirüs tedbirleri kapsamında 10 gün süreyle karantinaya alındı.

Zile İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı kararla vaka sayısındaki artış nedeniyle ilçeye bağlı Boldacı köyü karantinaya alındı. Zile Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "Koronovirüs salgınının kontrolü amacıyla Umumi Hıfzıssıhha kanununun 27'nci ve 72'nci maddeleri kapsamında ilçemize bağlı Boldacı Köyü'nde 25 Şubat 2021 saat 12.00'den başlamak üzere 10 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verilmiştir" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşar Erkan İÇEN

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