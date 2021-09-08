Zilan Duru kimdir? Zilan Duru kaç yaşında, nereli? Zilan Duru biyografisi!
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Zilan Duru kimdir? Zilan Duru kaç yaşında, nereli? Zilan Duru biyografisi!

Zilan Duru kimdir? Zilan Duru kaç yaşında, nereli? Zilan Duru biyografisi!
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2007 yılında oyunculuk hayatına başlayan Duru, 2010 Avon Yüz Güzeli yarışmasında 1. seçilmiştir. Peki, Zilan Duru kimdir? Zilan Duru kaç yaşında, nereli? Zilan Duru mesleği nedir? Zilan Duru hayatı ve biyografisi nedir?

Nisan 2019'da 12. Uluslararası Elazığ Film Festivali Gelecek Vaad Eden En İyi Kadın Oyuncu Ödülüne layık görülen Zilan Duru kimdir? Zilan Duru kaç yaşında, nereli? Zilan Duru mesleği nedir? Zilan Duru hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde... Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

ZİLAN DURU KİMDİR?

20 Temmuz 1988 Diyarbakır doğumlu sinema ve dizi film oyuncusu. Sadri Alışık Kültür Merkezi ve Anadolu Üniversitesi Radyo Televizyon bölümü mezunu. 2007 yılında oyunculuk hayatına başlayan Duru, 2010 Avon Yüz Güzeli yarışmasında 1. seçilmiştir. Sonrasında 20.000 kişi arasından seçilen ve şimdiye kadarki birinciler arasında yapılan "Avon Güzeller Güzeli" yarışmasında 2. olmuştur. Dünya Kadınlar gününü takip eden günlerde, Mart 2011'de vizyona girmiş olan, Ağrı Doğubeyazıt'ta çekilen "Kir" (Qırej) isimli kadın hakları ve koruculuk sistemi ile ilgili sinema filminde başrol ve birçok dizide başrol oynamıştır. Zilan Duru, Nisan 2019'da 12. Uluslararası Elazığ Film Festivali Gelecek Vaad Eden En İyi Kadın Oyuncu Ödülüne layık görülmüştür.

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Zilan Duru kimdir? Zilan Duru kaç yaşında, nereli? Zilan Duru biyografisi! - Haberler
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