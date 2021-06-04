Zikir videosu ortaya çıkan Necati Şaşmaz'ın daha önceki görüntüleri gündem oldu

Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz'ın eski eşi Negahan Kaşıkçı, dava dosyasına ünlü oyuncunun zikir görüntülerini de ekledi. Görüntülerin ortaya çıkması sonrası Şaşmaz'ın daha önce Kadiri Tarikatı'nda çekilen görüntüleri de yeniden gündem oldu.

Sözcü yazarı İsmail Saymaz, bugünkü yazısında Necati Şaşmaz'ın babası Abdülkadir Şaşmaz'ın Harput merkezli Kadiri tarikatının şeyhi olduğuna dikkati çekerek Nagehan Kaşıkçı'nın açtığı boşanma davasının detaylarını paylaştı.

"Eski eşi Kaşıkçı'nın iddiasına göre Necati Şaşmaz, kendisini mehdi görüyor" diyen Saymaz, "Bugün sekiz yaşında olan oğulları A.N. tarikatın gelecekteki lideri kabul ediliyor. Yaşlı müritler A.N.'ye 'Ağabey' diye sesleniyor, çocuğun elini öpüyor" diye yazdı. Bu zikirlerden birinin de görüntüsünün dava dosyasına sunulduğuna dikkati çeken Saymaz, söz konusu videoda, aralarında eşi Necati Şaşmaz'ın da olduğu müritlerin halka halinde zikir çektiği ve halkanın ortasında dede Abdülkadir Şaşmaz ile torunu A.N.'nin olduğunu aktardı.

ESKİ GÖRÜNTÜLERİ YENİDEN GÜNDEMDE

Gündeme bomba gibi düşen görüntüler sonrası Necati Şaşmaz'ın daha önce Kadiri Tarikatı'nda çekilen görüntüleri de yeniden gündem oldu.

İşte Şaşmaz'ın o görüntüleri;