Zihgir nedir, ne demek? Zihgir yüzük ne işe yarar, nerelerde kullanılır?
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Zihgir nedir, ne demek? Zihgir yüzük ne işe yarar, nerelerde kullanılır?

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Zihgir nedir, ne demek? Zihgir yüzük ne işe yarar, nerelerde kullanılır?

Kemankeşlik sporunun araçları olan ok ve yay için, Zihgir denilen bir halka yay kirişlerini kuvvetle çekip düzenli bırakabilmek için baş parmağa takılırdı. Peki zihgir nedir, ne demek, ne anlama geliyor? Zihgir yüzük nerelerde kullanılır?

Zihgir kelimesi vatandaşlar tarafından merak edilenler arasında gelmektedir. Peki TDK'ya göre zihgir ne demek? Zihgir'in anlamı nedir? Zihgir nedir?

ZİHGİR NEDİR, NE DEMEK?

Zihgir; "ok atanların yay kirişlerini çekebilmek için baş parmaklarına taktıkları halkalar" anlamına gelir.

Kemankeşlik; Osmanlı İmparatorluğu döneminde yapılan bir okçuluk sporudur. Kemankeşlik sporunun araçları olan ok ve yay için ise; Zihgir denilen bir halka yay kirişlerini kuvvetle çekip düzenli bırakabilmek için baş parmağa takılırdı.

Veya bir başka tanımla Zihgir; Osmanlı Devleti'nde okçulukta yayı baş parmak ile germeyi gerektiren teknikte kullanılan, baş parmağa takılan halka benzeri aparat.

YÜZÜK VE ZİHGİR YÜZÜK HAKKINDA BİLGİLER

Arapça'daki karşılığı hâtemdir (mühür). Arapça'da hem el hem ayak parmaklarına takılabilen taşsız yüzüklere fet?a veya halka (halaka) denilir (Buhârî, "Libâs", 45; Müsned, I, 138). Farsça'da yüzük için engüşter, yüzük ve yüzük şeklindeki mühür için nigîn kelimeleri kullanılır. Okçuların yayı çekerken sağ ellerinin baş parmaklarına incinmemesi için taktıkları genellikle kemikten halka şeklindeki yüzüğe zihgîr adı verilir. Serçe parmağı ile orta parmak arasındaki yüzük takılan parmağa "yüzük parmağı" denir.

Gündem Editörü - Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü
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