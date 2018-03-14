Zeytinyağı Sektörünün Sorunları Masaya Yatırıldı

Gaziantep Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ve zeytinyağı sektör temsilcileri, sektörün sorunlarına çözüm bulmak amacıyla Nizip Ticaret Odasında toplantı yaptı.

Nizip Ticaret Odası (NTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özyurt, toplantıda yaptığı konuşmada, bölgedeki zeytinyağı işletmelerinin, değirmen usulü çalıştığına dikkat çekerek, şunları kaydetti:

" Zeytinyağı işletmelerimizin tamamı çiftçinin ürününü işleyip yine çiftçiye vermektedir. Sezonluk çalışan bu işletmelerimizin yükünü hafifletmek ve daha sağlıklı çalışabilmelerini sağlamak amacıyla işletmelerimizde gıda mühendisi bulundurma şartı yerine tekniker bulundurma şartı getirilmelidir. Karasu konusuna da henüz çözüm bulunamamış olup sektörümüzde sorun olmaya devam etmektedir. Günümüzde maalesef üretimimizin ancak dörtte biri markalı ambalajlı ve güvenilir bir şekilde tüketici ile buluşmakta dörtte üçü gibi çok büyük bir miktarı ise kayıt dışı, merdiven altı dediğimiz kontrolsüz, çoğu zaman taklit ve tağşiş edilmiş sağlıksız ürünler olarak tüketiciye arz edilmektedir. Bu durum dünya ikinciliği hedefi koyduğumuz ve bu hedefe ulaşmak içinde yıllardan beri ciddi desteklemelerle büyümesi için çaba sarf ettiğimiz sektörümüzün büyümesinin önündeki en büyük engeldir."

Gaziantep Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Nihat Deme ise zeytin ve zeytinyağı tarım, sanayi, bölge ekonomisi ve sağlık açısından çok önemli bir ürün olduğunu söyledi.

Yaptıkları denetimlerle ürünlerde taklit ve tağşiş yapanları tespit edip gerekli yasal işlemleri uygulayarak dürüst çalışan esnafı korumaya çalıştıklarını ifade eden Deme, organizasyona ev sahipliği yapan Nizip Ticaret Odası yöneticilerine teşekkür etti.

Toplantıya Gaziantep Gıda Tarım ve Hayvancılık Şube Müdürü Mehmet Arif Akpınar, Nizip İlçe Tarım Müdürü Mustafa Yorgancı, Nizip Ticaret Odası Meclis Başkanı Mustafa Doktoroğlu, Disiplin Kurulu Başkanı Bekir Karabacak, Nizip Ziraat Odası Başkanı Sıddık Durmaz ve çok sayıda sektör temsilcisi katıldı.