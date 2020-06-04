Zeytinyağı hangi yemeklerde kullanılır? Zeytinyağlı yemek tarifleri nelerdir?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Zeytinyağı hangi yemeklerde kullanılır? Zeytinyağlı yemek tarifleri nelerdir?

Zeytinyağı yemeklerde kullanılır mı? Hangi yemeklerde zeytinyağı kullanılır? Soruların yanıtını yazımızda bulabilirsiniz.

Zeytinyağı hangi yemeklerde kullanılır? Zeytinyağlı yemek tarifleri nelerdir?
04.06.2020 17:14 | Son Güncelleme: 04.06.2020 17:20

Yemeklerin daha lezzetli, yaralı ve tam kıvamında olmasını isterseniz, zeytinyağı kullanmalısınız. Zeytinyağı, kahvaltılarda, hamur işlerinde, çorbalarda, soslarda ve sebze yemeklerinde kullanılır.

Salatalarda zeytinyağı

Salatalara katkı maddesi eklenmemiş doğal zeytinyağları ayrı bir tat katacaktır. Salataların daha parlak ve lezzetli olmasını sağlayacaktır.

Zeytinyağı hangi yemeklerde kullanılır? Zeytinyağlı yemek tarifleri nelerdir?

Kahvaltılarda zeytinyağı

Zeytinyağı çiğ olarak kahvaltıların baş tacı olarak tüketilir. Sabah kahvaltıda tüketeceğiniz zeytinyağı, kilo kontrolüne yardımcı olur. Ekmek ile birlikte de tercih edilir. Tercihe göre üzerine kekik, pul biber, karabiber gibi baharatlar karıştırılarak da tüketilebilir.

Soğuk mezelerde

Soğuk mezelere çiğ olarak serpiştirilmiş zeytinyağları kullanılmalıdır.

Zeytinyağı hangi yemeklerde kullanılır? Zeytinyağlı yemek tarifleri nelerdir?

Et ve balık yemeklerinde zeytinyağı

Et, tavuk ve balık gibi ürünleri pişirirken zeytinyağı kullanılmalıdır. Ürünlerin kızarmasına ve tadının daha lezzetli olmasına yardımcı olacaktır.

Zeytinyağı hangi yemeklerde kullanılır? Zeytinyağlı yemek tarifleri nelerdir?

Hamur işlerinde zeytinyağı

Hamur işlerinde ölçü birimi ve hamurun dokusu çok önemlidir. Bu yüzden ağır tad istemeyenler için zeytinyağı kullanılabilir.

Sebze ve bakliyat yemeklerinde zeytinyağı

Zeytinyağını salatalarda çiğ olarak kullanabileceğimiz gibi sebze yemeklerinde de kullanabiliriz. Muhteşem zeytinyağlı sebze yemekleri yapabilirsiniz.

Zeytinyağı hangi yemeklerde kullanılır? Zeytinyağlı yemek tarifleri nelerdir?

Çorbalarda zeytinyağı

Çorbalarda istediğiniz sıvılığı ayarlayabilmek için zeytinyağı kullanılır. Aromasını istediğiniz dokuya ulaştırmak için zeytinyağı kullanılmalıdır.

Tatlılarda zeytinyağı

Tatlı yaparken kullanılan zeytinyağı, tatlının tadını , dokusunu ve kalori miktarını değiştirmektedir.

Haber Yorumları (2)
İLKİM UÇAN: Çorba kıvamını benim gibi tutturamıyorsanız, zeytinyağı ile deneyin bide
Cevap Yaz Yayından Kaldır
GÖKHAN SAKIZ: Kahvaltılarda kullanmanızı kesinlikle tavsiye ediyorum. Üstüne pul biber ve kekik ekleyip yiyin.
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Kuruluş Osman'da Ertuğrul Gazi karakterini Yeşilçam'ın usta oyuncusu Ediz Hun canlandıracak Haber
Kuruluş Osman'da Ertuğrul Gazi karakterini Yeşilçam'ın usta oyuncusu Ediz Hun canlandıracak
3 ismin milletvekilliğinin düşürülme zamanlamasıyla ilgili konuşulan iddia: Bahçeli'nin talebi Haber
3 ismin milletvekilliğinin düşürülme zamanlamasıyla ilgili konuşulan iddia: Bahçeli'nin talebi
Son Dakika: Süper Lig maçlarının başlama saatleri değişti Haber
Son Dakika: Süper Lig maçlarının başlama saatleri değişti
Salgının en büyük mağdurlarından hayat kadınları yaşadıkları zor durumu anlattı Haber
Salgının en büyük mağdurlarından hayat kadınları yaşadıkları zor durumu anlattı
Siyanürlü şerbetle anne ve babasını öldürüp deli numarası yapan sanığın cezai ehliyeti tam çıktı Haber
Siyanürlü şerbetle anne ve babasını öldürüp deli numarası yapan sanığın cezai ehliyeti tam çıktı
Yer, üzerindeki evlerle birlikte hareket edip saniyeler içinde suya gömüldü Haber
Yer, üzerindeki evlerle birlikte hareket edip saniyeler içinde suya gömüldü
Alkollü kadın, kendisini aracına almayan taksiciye bıçak çekip aracın aynalarını kırdı
Alkollü kadın, kendisini aracına almayan taksiciye bıçak çekip aracın aynalarını kırdı
Vekilliği düşürülen CHP'li Enis Berberoğlu'ndan sıcağı sıcağına ilk açıklama: Cezaevine teslim olacağım
Vekilliği düşürülen CHP'li Enis Berberoğlu'ndan sıcağı sıcağına ilk açıklama: Cezaevine teslim olacağım
Roger Federer'in 16 milyon dolar değerindeki dairesi, görenleri şaşkına çevirdi
Roger Federer'in 16 milyon dolar değerindeki dairesi, görenleri şaşkına çevirdi
Akaryakıta dün gece yapılan indirimle yıllık 6 milyar lira vatandaşın cebinde kalacak
Akaryakıta dün gece yapılan indirimle yıllık 6 milyar lira vatandaşın cebinde kalacak
Jennifer Aniston, çıplak pozunu koronavirüs yardım kampanyası için açık arttırmaya çıkardı
Jennifer Aniston, çıplak pozunu koronavirüs yardım kampanyası için açık arttırmaya çıkardı
WhatsApp'tan radikal karar! Attığınız tek mesajla mahkemelik olabilirsiniz
WhatsApp'tan radikal karar! Attığınız tek mesajla mahkemelik olabilirsiniz
Ünlü anketçi Mehmet Ali Kulat, erken seçim için 4 Ekim Pazar gününü işaret etti
Ünlü anketçi Mehmet Ali Kulat, erken seçim için 4 Ekim Pazar gününü işaret etti
Otomotiv endüstrisi Mayıs ayında 1,2 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi
Otomotiv endüstrisi Mayıs ayında 1,2 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi
Minibüs çarpması sonucu hayatını kaybeden 7 yaşındaki çocuğun olay yerindeki oyuncağı yürek dağladı
Minibüs çarpması sonucu hayatını kaybeden 7 yaşındaki çocuğun olay yerindeki oyuncağı yürek dağladı
Altının kilogramı 373 bin lira oldu
Altının kilogramı 373 bin lira oldu
Son Dakika: Salgında tüm dünya normalleşirken Brezilya'da 1.349, Meksika'da 1.092 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika: Salgında tüm dünya normalleşirken Brezilya'da 1.349, Meksika'da 1.092 kişi hayatını kaybetti
Prof. Dr Mehmet Ceylan'dan korkutan sözler: İstanbul'da her 100 kişiden 1'inde koronavirüs var
Prof. Dr Mehmet Ceylan'dan korkutan sözler: İstanbul'da her 100 kişiden 1'inde koronavirüs var
Ünlü spor spikeri Messina, kusursuz fiziğiyle hayranlarını büyüledi
Ünlü spor spikeri Messina, kusursuz fiziğiyle hayranlarını büyüledi
Vekillikleri düşürülen 3 ismin ortak noktası, Yargıtay tarafından onanmış hapis cezaları
Vekillikleri düşürülen 3 ismin ortak noktası, Yargıtay tarafından onanmış hapis cezaları
Hamile fil, içi barut dolu ananası yedikten sonra öldü
Hamile fil, içi barut dolu ananası yedikten sonra öldü
3 ismin milletvekilliği düşürüldü, Meclis'teki sandalye dağılımı değişti
3 ismin milletvekilliği düşürüldü, Meclis'teki sandalye dağılımı değişti
Türkiye'nin korona sürecinde tanıdığı profesör, A Haber canlı yayınında el hareketi yaptı
Türkiye'nin korona sürecinde tanıdığı profesör, A Haber canlı yayınında el hareketi yaptı
Sokağa çıkma yasağı olan 65 yaş üstüne Bakan Koca müjdeyi verdi: Düzenleme üzerinde çalışılıyor
Sokağa çıkma yasağı olan 65 yaş üstüne Bakan Koca müjdeyi verdi: Düzenleme üzerinde çalışılıyor
Çöl çekirgeleri kıta değiştirdi! Batı Afrika'da ikinci istila yaşanabilir
Çöl çekirgeleri kıta değiştirdi! Batı Afrika'da ikinci istila yaşanabilir
İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Atayık altın fiyatlarını değerlendirdi: Gram 365-380 TL arasında dalgalanacak
İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Atayık altın fiyatlarını değerlendirdi: Gram 365-380 TL arasında dalgalanacak
3 günlük bebeğini alüminyum folyoya sararak sokağa terk eden anne konuştu: Nikahsız birliktelik sonucu oldu
3 günlük bebeğini alüminyum folyoya sararak sokağa terk eden anne konuştu: Nikahsız birliktelik sonucu oldu
Vergi kaçırdığı gerekçesiyle Diego Costa'ya 6 ay hapis cezası verildi
Vergi kaçırdığı gerekçesiyle Diego Costa'ya 6 ay hapis cezası verildi
Artvin'de maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı
Artvin'de maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı
Yemekteyiz programını bırakan Seda Sayan, kendisini eleştiren takipçisine küfürle karşılık verdi
Yemekteyiz programını bırakan Seda Sayan, kendisini eleştiren takipçisine küfürle karşılık verdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Rüştü Zorlu Mustafa Şentop Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin İrem Derici Demet Akalın Seren Serengil İbrahim Tatlıses
Spor Jose Sosa Mete Gazoz Metin Oktay Lionel Messi Malcolm Thomas
Daha Fazla Libya Antalya Türk Lirası Resmi Gazete
Şu an buradasınız: Zeytinyağı hangi yemeklerde kullanılır? Zeytinyağlı yemek tarifleri nelerdir? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.6.2020 17:42:36. #1.15#
title