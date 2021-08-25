Zeytinlik alanda fenalaşarak düşen genç, hayatını kaybetti
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Zeytinlik alanda fenalaşarak düşen genç, hayatını kaybetti

Zeytinlik alanda fenalaşarak düşen genç, hayatını kaybetti
Demirören Haber Ajansı / İsmail Hakkı Seymen - Haberler | Güncel

BURSA'da arkadaşı A.T. ile zeytinlik alana giden Ferit Ertürk (15) henüz bilinmeyen bir nedenle fenalaşıp yere düşerek hayatını kaybetti.

BURSA'da arkadaşı A.T. ile zeytinlik alana giden Ferit Ertürk (15) henüz bilinmeyen bir nedenle fenalaşıp yere düşerek hayatını kaybetti. Olay yerinde bulunan çok sayıda çakmak gazı tüpünü incelemeye alan polis, kaçtığı belirtilen A.T.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, saat 02.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Geçit Mahallesi'nde meydana geldi. Asude Sokak'ta bulunan zeytinlik alanda Ferit Ertürk fenalaşarak yere düştü. Ertürk'ün yere düştüğünü gören vatandaşlar gencin yardımına koşarken durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede Ertürk'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Vücudunda yara izi olmadığı tespit edilen Ferit Ertürk'ün elinde ve olay yerinde bulunan çok sayıda çakmak gazı tüpü dikkat çekti. Ertürk'ün yere düştüğü sırada yanında bulunan arkadaşı A.T.'nin olay yerinden kaçtığı belirtildi.

Ertürk'ün cesedi, incelemelerin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Olay yerinde bulunan çakmak gazı tüplerini incelemeye alan polis, olay yerinden kaçan A.T.'nin yakalanması için de çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Zeytinlik alanda fenalaşarak düşen genç, hayatını kaybetti
Zeytinlik alanda fenalaşarak düşen genç, hayatını kaybetti
Zeytinlik alanda fenalaşarak düşen genç, hayatını kaybetti
Zeytinlik alanda fenalaşarak düşen genç, hayatını kaybetti
Zeytinlik alanda fenalaşarak düşen genç, hayatını kaybetti
Zeytinlik alanda fenalaşarak düşen genç, hayatını kaybetti
Zeytinlik alanda fenalaşarak düşen genç, hayatını kaybetti
Zeytinlik alanda fenalaşarak düşen genç, hayatını kaybetti
Zeytinlik alanda fenalaşarak düşen genç, hayatını kaybetti
Zeytinlik alanda fenalaşarak düşen genç, hayatını kaybetti
Zeytinlik alanda fenalaşarak düşen genç, hayatını kaybetti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İsmail Hakkı Seymen

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