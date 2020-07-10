Zeytinköy'de açılacak yeni caddeler için metruk binalar yıkıldı
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Zeytinköy'de açılacak yeni caddeler için metruk binalar yıkıldı

Muratpaşa Belediyesi, 3'ü ana aks olmak üzere 20'nin üzerinde yeni cadde ve sokağın açılacağı Yeşildere Mahallesi'nde, yol ağı üzerinde kalan metruk yapıların yıkımıyla çalışmalara başladı.

Zeytinköy'de açılacak yeni caddeler için metruk binalar yıkıldı
10.07.2020 11:09 | Son Güncelleme: 10.07.2020 11:13

Muratpaşa Belediyesi, 3'ü ana aks olmak üzere 20'nin üzerinde yeni cadde ve sokağın açılacağı Yeşildere Mahallesi'nde, yol ağı üzerinde kalan metruk yapıların yıkımıyla çalışmalara başladı.

Muratpaşa Belediyesi, kesinleşen imar planlarına göre, 3'ü ana ulaşım aksı olmak üzere 20'nin üzerinde yeni cadde ve sokağın açılışını gerçekleştireceği Yeşildere Mahallesi'nde, bilinen adıyla Zeytinköy'de, çalışmalara başladı.

Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın, geçen hafta, muhtar Hasan Ali Hakikat, mahalle sakinleriyle bölgede yaptığı incelemenin ardından belediye ekipleri, ilk olarak, yeni açılacak yol güzergahları üzerinde kalan metruk yapıları belirledi ve gerekli bildirimlerin ardından yıkıma başladı.

Ekipler ilk olarak Gazi Bulvarı'nı mahalleye bağlayan 1171 sokak üzerinde yer alan ve çıkan bir yangın sonrası tamamen kullanılamaz hale gelen binayı yıktı. Sabah saatlerinde mahalleye gelen ekipler, gerekli güvenlik önlemlerini alarak iş makineleriyle binanın yıkımını gerçekleştirdi.

Başkan Uysal, tek amaçlarının mahalle sakinlerinin çok daha rahat şartlara kavuşmalarını sağlamak olduğunu söyledi. Çalışmalar kapsamında 120 binanın kamulaştırılacağını da aktaran Başkan Uysal, "Mahallemiz, tamamlanan imar plan çalışmaları, geçmiş yıllarda açılan yeni yolları, Hacı Bektaş Veli Kültür Merkezi, Kadın Danışma Merkezi'yle hızla şehirleşiyor. Komşularımızın da bu sürece sahip çıkması, mahallemizi suiistimal etmek isteyen bir takım yapılara fırsat verilmemesi anlamında da çok faydalı sonuçlar ortaya çıkartıyor" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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