Zeytinburnu Sahili'nde karaya oturan gemide inceleme
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Zeytinburnu Sahili'nde karaya oturan gemide inceleme

31.01.2021 11:31 | Son Güncelleme: 31.01.2021 11:34
Zeytinburnu Sahili'nde karaya oturan gemide inceleme

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) bağlı ekipler, Zeytinburnu Sahili'nde önceki gün karaya oturan Komor Adaları bayraklı "STREAMLINE" adlı kargo gemisinin içinde ve çevresinde incelemede bulundu.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) bağlı ekipler, Zeytinburnu Sahili'nde önceki gün karaya oturan Komor Adaları bayraklı "STREAMLINE" adlı kargo gemisinin içinde ve çevresinde incelemede bulundu.

Alınan bilgiye göre, hacizli olması nedeniyle yaklaşık 3 yıldır Zeytinburnu açıklarında demir atmış vaziyette bulunan ve önceki gün sürüklenerek, karaya oturan 108 metre uzunluğundaki "STREAMLINE" adlı kargo gemisinin içinde ve çevresinde inceleme yaptı.

Kıyı Emniyeti dalgıçları da denizin altından geminin karaya oturduğu bölgeyi gözlemledi.

Ekiplerin incelemesini tamamlamasının ardından geminin nasıl kurtarılacağına karar verilecek.

Sancak tarafından karaya oturmuş vaziyette olan gemide bulunan 3 personel, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu tahliye edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çağlar Demirbaş

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