Tanımadığı kişiyi parkta satırla öldürdü! Hiçbir şey yokmuş gibi evine gitti

ZEYTİNBURNU, İSTANBUL (İHA) - Zeytinburnu Merkez Efendi Mahallesi'ndeki bir parkta 27 Aralık 2021 saat 05:30 sıralarında başına satırla vurularak öldürülmüş bir ceset bulundu.

KAMERALAR İNCELENDİ

İhbar üzerine olay yerine giden ekipler cinayete kurban giden şahsın 52 yaşındaki Murat Keskinbıçkı olduğunu belirledi. Cinayet Büro Ekipleri şüpheli şahsı yakalamak için çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

BENZER KAVGALAR ETMİŞ

Yapılan çalışmada parka giriş yapan şahıslar tek tek tespit edildi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaptığı çalışmalarda parka gelen ve zaman zaman insanlarla "Ne bakıyorsun, bana mı bakıyorsun, sana gıcık oldum" gibi sebeplerle kavga eden İsmail A. adlı kişi olduğu tespit edildi. Bu gelişme üzerine şüpheli gözaltına alındı.

EVİNDE KAN İZLİ KIYAFETLER

Cinayet Büro Amirliğine getirilen şüpheli İsmail A. olayla ilgili sorgulandı. Ayrıca şüphelinin evinde yapılan aramada bazı giysilerin üzerine kan izlerine benzer lekeler tespit edildi. Evden alınan eşyalar kan izlerinin tespiti için "Luminal" test yapılmak üzere Polis kriminal laboratuarına gönderildi.

HİÇ BİR SEBEP YOKKEN ÖLDÜRDÜ

Polis soruşturmasına göre bu olayda da İsmail A., hiç bir sebep yokken parkta oturan Murat Keskinbıçkı'yı öldürdü.

AKILLARA BAŞAK CENGİZ'İ GETİRDİ

Parkta satırla işlenen vahşi cinayet akıllara Ataşehir'de hiç tanımadığı bir kişi tarafından samuray kılıcıyla yol ortasında katledilen Başak Cengiz cinayetini akıllara getirdi.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Poliste yapılan sorgusunda zaman zaman çelişkili ifadeler veren şüpheli İsmail A.'nın suçlamaları kabul etmediği öğrenildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

TUTUKLANDI

Adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.