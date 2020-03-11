Zeytinburnu'nda uyuşturucu operasyonunda iki şüpheli yakalandı
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Zeytinburnu, Kayhan, Güncel

Zeytinburnu'nda uyuşturucu operasyonunda iki şüpheli yakalandı

Zeytinburnu'ndaki uyuşturucu operasyonunda iki şüpheli gözaltına alındı.

11.03.2020 23:59 | Son Güncelleme: 12.03.2020 00:01
Zeytinburnu'nda uyuşturucu operasyonunda iki şüpheli yakalandı

Zeytinburnu'ndaki uyuşturucu operasyonunda iki şüpheli gözaltına alındı.

Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Kayhan Ş'nin uyuşturucu madde sattığı, bunları da Mustafa Y'nin evinde sakladığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, Kayhan Ş'nin iş yerine ve Mustafa Y'nin ikametine eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, şüpheliler Kayhan Ş. ve Mustafa Y. gözaltına alındı.

İkamette yapılan aramada, 8 kilo 15 gram uyuşturucu madde ile 1 pompalı tüfek ve tüfeğe ait 24 kartuş ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Zeytinburnu'nda uyuşturucu operasyonunda iki şüpheli yakalandı

Kaynak: AA

Haberin Videosu:

Zeytinburnu'nda uyuşturucu operasyonunda iki şüpheli yakalandı

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