Zeytinburnu'nda reklam panosuna çarpan otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı - Haberler
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Zeytinburnu'nda reklam panosuna çarpan otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı

AA / İbrahim Halil Aktürk - Haberler | Güncel
Zeytinburnu'nda reklam panosuna çarpan otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı

Zeytinburnu'nda, bir otomobilin reklam panosuna çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

ZEYTİNBURNU, İSTANBUL (AA) - Zeytinburnu'nda, bir otomobilin reklam panosuna çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kennedy Caddesi'nden Bakırköy'e giden 34 DAF 596 plakalı otomobilin sürücüsü Memduh Ç. henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan otomobilin yol kenarındaki reklam panosuna çarpması sonucu araçtaki 2 kişi yaralandı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı.

AA / İbrahim Halil Aktürk - Son Dakika Haberleri
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Haber: Zeytinburnu'nda reklam panosuna çarpan otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı - Haberler
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