Zeytinburnu'nda polisten minibüslerde Kovid-19 denetimi Zeytinburnu'nda polis ekipleri, minibüslerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetim yaptı.

Zeytinburnu'nda polis ekipleri, minibüslerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetim yaptı.

Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İçişleri Bakanlığının Kovid-19'la mücadele kapsamında, toplu taşıma araçlarında yolcu sayısının yarıya indirilmesi ve araçlarda yolcuların güvenli mesafede oturmasına ilişkin genelgesi doğrultusunda 58. Bulvar'da yolcu minibüslerini durdurdu.

Görevli personel tarafından sürücülerin ehliyetleri ve araç belgeleri kontrol edildi. Ekipler, her araca ayrı ayrı binerek yapılan denetim yaptı ve Kovid-19'la ilgili bilgi verdi.

Polis ekiplerinin denetimlere ilçe genelinde devam edeceği öğrenildi.

Kaynak: AA