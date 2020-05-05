Zeytinburnu'nda polisin niye dışarıdasınız sorusuna, ilginç yanıt

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında "Evde Kal" çağrıları sürerken Zeytinburnu'nda zorunlu haller dışında yayalara kapatılan 58'inci Bulvar Caddesi'nde yoğunluk yaşandı.

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında "Evde Kal" çağrıları sürerken Zeytinburnu'nda zorunlu haller dışında yayalara kapatılan 58'inci Bulvar Caddesi'nde yoğunluk yaşandı. Polis sık sık anonsla uyarıda bulunurken, bir vatandaş uyarılara, "Tur atıp gidiyoruz" yanıtını verdi.

Zeytinburnu'nda zorunlu haller dışında yaya trafiğine kapatılan 58'inci Bulvar Caddesi'nde akşam saatlerinde yoğunluk yaşandı. Çok sayıda vatandaşın maske takmadığı görülürken polis ekipleri belirli aralıklarla ekip otolarından yaptıkları anonslarla vatandaşlara uyarıda bulundu. Caddeye bazı vatandaşların kıyafet alışveriş yaptığı görülürken bazı vatandaşlar ise ilçe merkezindeki banklarda oturdu.

"İNSANLAR DA SIKILIYOR BİRAZ" Kalabalığın olduğu caddede yürüyen ve maske takmayan bir vatandaş, 'Dışarıdasınız maskeniz yok' uyarısının ardından cebinden çıkardığı maskeyi taktı. Maskesini takan vatandaş, "Biraz nefes alamamıştım. O yüzden şimdi takıyorum. Riskli evet ama yapacak bir şey yok. İnsanlar da sıkılıyor biraz" şeklinde konuştu.

"ÖYLE GEZİP GİDİYORUZ"Polis ve zabıta ekipleri 58. Bulvar Caddesi'nde denetim gerçekleştirdi. Vatandaşların kimliklerini kontrol eden ekipler ayrıca zorunlu haller dışında dışarı çıkılmaması uyarısında bulundu. Polisin niçin dışarıdasınız diye sorduğu bir vatandaş, "Tur atıp gidiyoruz" yanıtını verdi. Polis ekipleri zorunlu olmadığı sürece o caddenin yaya trafiğine kapalı olduğunu hatırlattınca, "Öyle gezip gidiyoruz" dedi.

Kaynak: DHA