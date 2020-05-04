Zeytinburnu'nda kumar oynayan 6 kişiye para cezası kesildi

Zeytinburnu'nda yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele önlemlerini ihlal ettikleri ve kumar oynadıkları belirlenen 6 kişiye idari para cezası kesildi.

Zeytinburnu'nda yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele önlemlerini ihlal ettikleri ve kumar oynadıkları belirlenen 6 kişiye idari para cezası kesildi.

Nuripaşa Mahallesi'ndeki bir iş hanında kumar oynatıldığı bilgisi üzerine Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Söz konusu adrese düzenlenen operasyonda, kumar oynadığı görülen ve Kovid-19'la mücadele önlemlerini ihlal eden aralarında iş yeri sahibinin de bulunduğu 6 kişiye toplamda 23 bin 992 lira idari para cezası uygulandı.

Çok sayıda oyun kartı ve pula el konulurken, ruhsatsız olduğu belirlenen iş yeri de zabıta ekiplerince mühürlendi.

"Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan hakkında işlem yapılan iş yeri sahibinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA