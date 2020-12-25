Zeytinburnu'nda korona virüs denetimi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Zeytinburnu'nda korona virüs denetimi

25.12.2020 09:18 | Son Güncelleme: 25.12.2020 09:28
Zeytinburnu'nda korona virüs denetimi

Korona virüse karşı ekipler Zeytinburnu'nda denetimlerini sıkılaştırdı.

Korona virüse karşı ekipler Zeytinburnu'nda denetimlerini sıkılaştırdı. Zabıta ekipleri maske, sosyal mesafe, fahiş fiyat gibi birçok alanda denetim yaptı.

Korona virüs vakaların da meydana gelen artışın ardından, Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, 58'inci Bulvarda denetim yaptı. Denetimler sırasında anonslarla sık sık maske, temizlik, sosyal mesafe uyarılarda bulundu. Yapılan denetimde vatandaşların kurallara uyduğu görüldü. Ekipler 58'inci Bulvar üzerinde bulunan işletmelere yönelik de denetim yaptı. Vergi levhası ve kurallara uyulup uyulmadığına bakıldı, bulvarda bulunan vatandaşlara yönelik HES (Hayat Eve Sığar) sorgulaması yapıldı.

Zeytinburnu Zabıta Ekipleri fahiş fiyat uygulayanlara yönelik denetimlerini sıklaştırdı

Ticaret Bakanlığınca, fahiş fiyat artışlarına yönelik şikayet başvuruları üzerine Türkiye genelinde başta büyükşehirler olmak üzere yurt genelinde denetimler artırıldı. Bu kapsamda Zeytinburnu Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçede bulunan market ve manavlara yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimler de gıda malzemelerine fahiş fiyat uygulanıp uygulanmadığına bakıldı. Ekipler gıda malzemelerini tek tek alıp kasada fiyat karşılaştırması yaptı. - İSTANBUL

Zeytinburnu'nda korona virüs denetimi
Zeytinburnu'nda korona virüs denetimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mevlana Hulusi Akar Cahit Özkan Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Arto Acun Ilıcalı Merve Dizdar Gülben Ergen
Spor Can Bartu Mustafa Er Erol Bulut Burak Yılmaz Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Türk Noel Yangın Almanya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Zeytinburnu'nda korona virüs denetimi | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.12.2020 09:32:55. #1.14#
title