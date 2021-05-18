Zeytinburnu'nda iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı
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Zeytinburnu'nda iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

Zeytinburnu'nda iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / İlyas Kaçar - Haberler | Güncel

Zeytinburnu'nda iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 4 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Zeytinburnu'nda iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 4 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, 10.Yıl Caddesi'nde seyir halinde olan sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 34 BP 7428 ile 34 YR 4259 plakalı otomobiller, henüz belirlenemeyen nedenle çarpıştı.

Kazada, iki araçta bulunan 4 kişi yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Kaçar

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