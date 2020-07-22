Zeytinburnu'nda geri geri giden sürücü kazaya davetiye çıkardı Zeytinburnu'nda geri geri giden sürücü kazaya davetiye çıkardı Zeytinburnu Kennedy Caddesi'nde çıkış yapacağı sapağı geçen sürücü, geri geri giderek kazaya davetiye çıkardı Zeytinburnu Kennedy Caddesi üzerinde ilerleyen hafif ticari araç sürücü, çıkış yapacağı sapağı kaçırınca yolda bekleyerek...

Zeytinburnu'nda geri geri giden sürücü kazaya davetiye çıkardı

İSTANBUL - Zeytinburnu Kennedy Caddesi'nde çıkış yapacağı sapağı geçen sürücü, geri geri giderek kazaya davetiye çıkardı

Zeytinburnu Kennedy Caddesi üzerinde ilerleyen hafif ticari araç sürücü, çıkış yapacağı sapağı kaçırınca yolda bekleyerek geri geri gitmeye başladı. Akan trafikte sürücünün geri geri gitmesi kazaya davetiye çıkarttı. Hem kendini hem de diğer sürücüleri tehlikeye sokan sürücü daha sonra sapağı dönerek gözden kayboldu.

Kaynak: İHA