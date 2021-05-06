ZEYTİNBURNU'NDA FACİAYI ÖNLEYEN BİSİKLETÇİ KONUŞTU
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ZEYTİNBURNU'NDA FACİAYI ÖNLEYEN BİSİKLETÇİ KONUŞTU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kapı kapı dolaştı bütün binayı boşalttıHaber Gülseli KENARLI - Kamera Harun UYANIK İstanbul, (DHA) ZEYTİNBURNU'nda 5 katlı bina çöktü.

Kapı kapı dolaştı bütün binayı boşalttı

Haber Gülseli KENARLI - Kamera Harun UYANIK İstanbul, (DHA) ZEYTİNBURNU'nda 5 katlı bina çöktü. Binada bisiklet dükkanı bulunan ve dün gece binadan sesleri duyan Özkan Şener kapı kapı dolaşarak herkesi dışarı çıkardı. Özkan Şener, Canıma gelse daha mı iyiydi, canlarımı kurtardım ben. Şu anda benim çocuğum içeride olmuş olabilirdi. Nereden baksanız binada 15-20 kişi vardı, 20 kişinin canını kurtardık sayılır. dedi.

Zeytinburnu Sümer Mahallesi'nde bu sabah çöken binadakileri tahliye edenin, aynı binada dükkanı bulunan bisikletçi Özkan Şener olduğu ortaya çıktı. Dün akşam binadan sesler duyan 43 yaşındaki Şener, kapı kapı dolaşıp herkesi dışarı çıkardı. Şener binada yaşayanlara Binadan ses geliyor, canını seven varsa boşaltsın binayı diyerek tahliye etti.

Özkan Şener, Ben gece saat 22.00-22.30 civarlarında dükkanda otururken ufak tefek sesler gelmeye başladı. Dün de herhalde Çanakkale tarafında 4.2 şiddetinde deprem olmuş. Bina da o kadar sağlam değildi. Sağlam olmayınca sesler gelmeye başladı. Binada zaten 5 daire var, üç dairede oturan vardı, ikisi boştu. Evdekilere de söylemiştim 'binadan ses geliyor, canını seven varsa boşaltsın binayı' dedim. Sonra geldiler binanın sağına soluna baktık. Gerçekten de çatlaklar vardı, sesler de geliyordu. Komple binayı boşalttırdım ben. Kapı kapı dolaştım, herkese söyledim. Binayı komple boşalttırdım. Sonra da demir kapıyı vurdum 'bu binaya giriş yok, ne yaparsanız yapın' dedim. Kimsenin binada olmadığından emin olduktan sonra herkes gitti. Sabah olay gerçekleşti dedi.

Şener, yıkılan binanın hemen karşısında yaşadığını belirterek Karşı binada oturuyordum. Baktım gözümün önünde yıkıldı gitti bina. Bütün mallar içerideydi. Her şey gitti, hiçbir şey de çıkartmadım. Canıma gelse daha mı iyiydi, canlarımı kurtardım ben. Şu anda benim çocuğum içeride olmuş olabilirdi. Nereden baksanız binada 15-20 kişi vardı, 20 kişinin canını kurtardık sayılır. diye konuştu.

ZEYTİNBURNU'NDA FACİAYI ÖNLEYEN BİSİKLETÇİ KONUŞTU
ZEYTİNBURNU'NDA FACİAYI ÖNLEYEN BİSİKLETÇİ KONUŞTU
ZEYTİNBURNU'NDA FACİAYI ÖNLEYEN BİSİKLETÇİ KONUŞTU
ZEYTİNBURNU'NDA FACİAYI ÖNLEYEN BİSİKLETÇİ KONUŞTU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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