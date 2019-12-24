: Zeytinburnu'nda durdurulan otomobilin vites konsolundaki zulada silah bulundu

24.12.2019 20:22 | Son Güncelleme: 24.12.2019 20:23

Zeytinburnu'nda asayiş uygulaması sırasında durdurulan otomobilin vites konsolundaki gizli bölmede ruhsatsız silah bulundu.

Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği Yunus Timleri, Kazlıçeşme Mahallesi 10. Yıl Caddesi'nde yaptığı asayiş uygulaması sırasında şüphelendiği bir otomobili durdurdu.

Araçta yapılan aramada, vites konsolundaki gizli bölmede ruhsatsız silah ve silaha ait şarjör ile mermiler ele geçirildi.

Gözaltına alınan araç sürücüsü Vedat A. ve beraberinde Burak A. işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Görüntülerde, ekiplerin araçta yaptıkları arama sırasında vites konsolu içerisindeki zulayı bulmaları ve zula içerisindeki silahı çıkarmaları yer alıyor.

Kaynak: AA

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