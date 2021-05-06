ZEYTİNBURNU'NDA BOŞALTILAN 5 KATLI BİNA ÇÖKTÜ (3)

Çökme anı kameraya yansıdı-İstanbul Valiliği, "Binanın yıkılma riski nedeniyle daha önceden boşaltıldığı anlaşılmıştır.

Çökme anı kameraya yansıdı

-İstanbul Valiliği, "Binanın yıkılma riski nedeniyle daha önceden boşaltıldığı anlaşılmıştır."

Murat SOLAK - Uğur ŞAHİN - Ersan SAN - İSTANBUL DHA - ZEYTİNBURNU'nda bir süre önce boşaltılan 5 katlı bina çöktü.

Zeytinburnu Sümer Mahallesi'nden daha önce camları patladığı için boşaltıldığı öğrenilen 5 katlı bina saat 10.30 sıralarında çöktü. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevkedildi. Ekipler enkaz altında kalan olup olmadığını araştırıyor.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMAİstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada," Bugün saat 10.30'da Zeytinburnu ilçemizin Sümer Mahallesinde bulunan 27/3 numaralı sokaktaki 5 katlı bir binada çökme meydana gelmiştir. Olay yerine AFAD, itfaiye, güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edilmiş olup, çevrede gerekli güvenlik önlemleri alınmıştır. Alınan ilk bilgilere göre, binanın yıkılma riski nedeniyle daha önceden boşaltıldığı anlaşılmıştır. Gelişmelerden kamuoyuna bilgi sunulacaktır." denildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı