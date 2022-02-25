ZEYTİNBURNU'NDA BİNADAKİ 10 DAİREDEN 83 KAÇAK GÖÇMEN ÇIKTI - Haberler
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ZEYTİNBURNU'NDA BİNADAKİ 10 DAİREDEN 83 KAÇAK GÖÇMEN ÇIKTI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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ZEYTİNBURNU'nda bir binadaki 10 daireye yapılan operasyonda 83 kaçak göçmen yakalandı.

ZEYTİNBURNU, İSTANBUL (DHA) - ZEYTİNBURNU'nda bir binadaki 10 daireye yapılan operasyonda 83 kaçak göçmen yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerince, Zeytinburnu Sümer Mahallesi'nde bir binaya operasyon düzenlendi. Binadaki 10 dairelere kaçak göçmenlerin yurt dışına gönderilmek üzere toplandığı belirlendi. "Şok evi" adı verilen dairelere yapılan baskında 83 kaçak göçmen yakalandı. Kaçakların sınır dışı edilmesi için işlem başlatıldığı öğrenilirken göçmen kaçaklığıyla ilgili şüphelilerin arandığı kaydedildi

ZEYTİNBURNU'NDA BİNADAKİ 10 DAİREDEN 83 KAÇAK GÖÇMEN ÇIKTI

ZEYTİNBURNU'NDA BİNADAKİ 10 DAİREDEN 83 KAÇAK GÖÇMEN ÇIKTI

ZEYTİNBURNU'NDA BİNADAKİ 10 DAİREDEN 83 KAÇAK GÖÇMEN ÇIKTI

ZEYTİNBURNU'NDA BİNADAKİ 10 DAİREDEN 83 KAÇAK GÖÇMEN ÇIKTI

Demirören Haber Ajansı - Güncel

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Sümer Mahallesi, Zeytinburnu, Göçmen, Güncel, Haberler

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