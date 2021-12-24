ZEYTİNBURNU'NDA 4. KATTAN DÜŞÜP YARALANDI - Haberler
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ZEYTİNBURNU'NDA 4. KATTAN DÜŞÜP YARALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ZEYTİNBURNU'nda 5 katlı binanın 4. katında oturan 16 yaşındaki E.A. pencereden düştü.

ZEYTİNBURNU'nda 5 katlı binanın 4. katında oturan 16 yaşındaki E.A. pencereden düştü. E.A., hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, düşme anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay dün akşam saatlerinde Beştelsiz Mahallesi 102 Sokak'taki 5 katlı binada yaşandı. 16 yaşındaki E.A. ismindeki kız oturduğu 4. kattaki dairenin penceresinden henüz bilinmeyen bir nedenle düştü. Sesleri duyan çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri E.A.'yı ambulansla hastaneye kaldırdı. E.A.'nın hastanedeki tedavisi devam ediyor. E.A.'nın düştüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, düşme anları ve çevredekilerin yanına koştuğu yer aldı.

"BİR SES DUYDUK DIŞARI ÇIKTIK"

Sokakta esnaf olan İsmail Karagöz, "İçerdeydik. Bir ses duyduk dışarı çıktık. Bir baktık çocuk düşmüş ardından ambulans geldi, götürdüler. Neden ve nasıl düştüğüne dair hiç bilgimiz yok. Polis geldi, incelemeler yapıldı." dedi.

ZEYTİNBURNU'NDA 4. KATTAN DÜŞÜP YARALANDI

ZEYTİNBURNU'NDA 4. KATTAN DÜŞÜP YARALANDI

ZEYTİNBURNU'NDA 4. KATTAN DÜŞÜP YARALANDI

ZEYTİNBURNU'NDA 4. KATTAN DÜŞÜP YARALANDI

ZEYTİNBURNU'NDA 4. KATTAN DÜŞÜP YARALANDI

ZEYTİNBURNU'NDA 4. KATTAN DÜŞÜP YARALANDI

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