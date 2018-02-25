'Zeytin Dalı Harekâtı'nda 37'nci Gün; 2 Bin 18 Terörist Etkisiz Hale Getirildi (5)

DESTEK İÇİN KURBAN KESTİLER

Kilis merkeze bağlı Uzunlu köyünde bir gurup vatandaş, Zeytin Dalı Harekatı'na destek vermek için konvoy halinde İl Jandarma Komutanlığı'na geldi. Burada, ellerinde Türk bayrakları, tekbirler getiren Uzunlu köyü sakinleri, 'Reis bizi Afrin'e götür' sloganları attıktan sonra yanlarında getirdikleri kurbanı kesti.