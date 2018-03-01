Zeytin Dalı Harekatı'na Destek

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan, Zeytin Dalı Harekatı'nda yaralanan askerleri tedavi gördükleri Kırıkhan Devlet Hastanesi'nde ziyaret etti.

Karacan'nın basın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan'ın bugün sanatçı ve sporculardan oluşan bir grup ile Zeytin Dalı Harekatı'nda görevli askerlere moral için Kilis'teki sınır birliklerini ziyaret ettiği bildirildi.

Açıklamada, Karacan'ın buradan da Kırıkhan Devlet Hastanesi'ne geçerek harekatta yaralanan askerleri ziyaret ettiği kaydedildi.