Zeynep Turan kimdir? Zeynep Turan hayatı ve biyografisi! Zeynep Turan kaç yaşında, nereli?

Astroloji gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Zeynep Turan merak konusu oldu. İşte Zeynep Turan hakkında merak edilen Zeynep Turan kimdir, Zeynep Turan hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

ZEYNEP TURAN KİMDİR?

Doğum tarihi: 4 Eylül 1980

Kaç yaşında: 41 yaşında

Nereli: İstanbul

Zeynep Turan 2004 senesindeİstanbul Üniversitesi Psikoloji bölümünden mezun olmuştur. 2008 yılından itibaren ise profesyonel anlamda yaşam, ilişkiler ve kariyer üzerine danışmanlık hizmeti vermeye başlamıştır.

Zeynep Turan, matematiğin hayatın her parçasını kapsadığını düşünmekte ve astrolojinin yorumdan ibaret olmadığını görüşünü savunmaktadır. Zeynep Turan astro koçluk, ilişki haritaları ve astroloji hizmetleri ile çalışma hayatına devam etmektedir.

2009 senesinde markalaştırdığı Twitburc ile çalışma hayatını kurumsal bir kimliğe dönüştüren Zeynep Turan, yazı yazmanın püf noktalarıyla uğraşmaktadır. Zeynep Turan'ın ayrıca Youtube'da resmi bir kanalı da mevcuttur. Hem Youtube kalaında hem de diğer sosyal medya hesaplarında burçlar hakkında güncel paylaşımlar yapmaktadır.

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