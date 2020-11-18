Zeynep Tuğçe Bayat kimdir, kaç yaşında, oynadığı diziler neler? Kuruluş Osman Targun Hatun kimdir?
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Zeynep Tuğçe Bayat kimdir, kaç yaşında, oynadığı diziler neler? Kuruluş Osman Targun Hatun kimdir?

18.11.2020 23:24 | Son Güncelleme: 18.11.2020 23:31
Zeynep Tuğçe Bayat kimdir, kaç yaşında, oynadığı diziler neler? Kuruluş Osman Targun Hatun kimdir?

Kuruluş Osman dizisi oyuncu kadrosuna yeni oyuncular katmaya devam ediyor. Sezon başı Cüneyt Arkın, Tamer Yiğit ve birçok yeni oyuncuyu transfer eden Kuruluş Osman Zeynep Tuğçe Bayat'ı kadrosuna kattı. Targun Hatun'u kim canlandırıyor? Zeynep Tuğçe Bayat kimdir?

Kuruluş Osman dizisi çarşamba akşamları Atv ekranlarında yayınlanmaya devam ediyor. Zeynep Tuğçe Bayat Kuruluş Osman dizisinin 18 Kasım Çarşamba akşamı yayınlanan 34. bölümünde dizinin kadrosuna dahil edildi. Namlı bir Peçenek beyinin kızı olan karakteriyle hikayeye dahil olan Zeynep Tuğçe Bayat ekran başındaki izleyicilerin dikkatini çekmeyi başardı. Peki, Targun Hatun kimdir? Kuruluş Osman yeni oyuncusu Zeynep Tuğçe Bayat kimdir, kaç yaşında ve nereli?

ZEYNEP TUĞÇE BAYAT KİMDİR?

Oyuncu olan Zeynep Tuğçe Bayat, 1990 yılında Mersin'de dünyaya geldi. Lise eğitimini tamamladıktan sonra Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazandı. Üniversite eğitimine devam ettiği dönemde, özel tiyatrolarda sahne arkasında görev aldı. Daha sonra ise oyunculuk yapmak için kamera karşısına geçti.

Kuruluş Osman'ın Targun Hatun'u Zeynep Tuğçe Bayat, 8 Şubat 1990 yılında Mersin'de doğdu. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun ulan Zeynep Tuğçe Bayat üniversite yıllarında özel tiyatrolarda reji asistanlığı ve oyunculuk yaptı. Çeşitli dizilerde ve reklam filmlerinde rol alan Zeynep Tuğçe Bayat, 2009 yılında yayınlanan Arka Sıradakiler dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamıştır.

Şimdilerde Atv ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman dizisinde Targan Hatun karakterine hayat veren Zeynep Tuğçe Bayat, 1,67 metre boyunda, 55 kilo ve Kova burcudur.

ZEYNEP TUĞÇE BAYAT DİZİLERİ VE FİLMLERİ

202 - Kuruluş Osman (Targun Hatun) (TV Dizisi)

2019 – Afili Aşk (Ceyda Aran) (TV Dizisi)

2017 – Şansımı Seveyim (Yaprak) (Sinema Filmi)

2016 – Seviyor Sevmiyor (Buket) (TV Dizisi)

2015 – Çilek Kokusu (Gonca) (TV Dizisi)

2014 – Ah Neriman (Yeşim) (TV Dizisi)

2011 – Yıldız Masalı (Pelin) (TV Dizisi)

2010 – Gönülçelen (Nevra) (TV Dizisi)

2009 – Arka Sıradakiler (Öğrenci) (TV Dizisi)

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