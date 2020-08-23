Zeynep Tuğçe Bayat kimdir? Cansel Elçin ile Zeynep Tuğçe Bayat dünyaevine girdi!
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Zeynep Tuğçe Bayat kimdir? Cansel Elçin ile Zeynep Tuğçe Bayat dünyaevine girdi!

Cansel Elçin ile uzun süredir aşk yaşayana Zeynep Tuğçe Bayat kaç yaşında? Zeynep Tuğçe Bayat hangi dizilerde rol aldı? Zeynep Tuğçe Bayat'ın oynadığı filmler neler?

Zeynep Tuğçe Bayat kimdir? Cansel Elçin ile Zeynep Tuğçe Bayat dünyaevine girdi!
23.08.2020 21:29 | Son Güncelleme: 23.08.2020 21:32

Uzun süredir ünlü oyuncu Cansel Elçin ile aşk yaşayan Zeynep Tuğçe Bayat pek çok dizi ve filmde rol aldı. Oyuncu olan Bayat, Cansel Elçin ile bugün dünya evine girdi. Çiftin düğününe aile yakınları ve dostları katıldı. Sade bir tören ile nikah masasına oturan çift, hakkında merak edilenler haberimizde.

Zeynep Tuğçe Bayat kimdir? Cansel Elçin ile Zeynep Tuğçe Bayat dünyaevine girdi!

ZEYNEP TUĞÇE BAYAT KİMDİR?

Oyuncu olan Zeynep Tuğçe Bayat, 1990 yılında Mersin'de dünyaya geldi. Lise eğitimini tamamladıktan sonra Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazandı. Üniversite eğitimine devam ettiği dönemde, özel tiyatrolarda sahne arkasında görev aldı. Daha sonra ise oyunculuk yapmak için kamera karşısına geçti.

Zeynep Tuğçe Bayat kimdir? Cansel Elçin ile Zeynep Tuğçe Bayat dünyaevine girdi!

ZEYNEP TUĞÇE BAYAT ROL ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER

İlk olarak 2009 yılında Arka Sıradakiler dizisi ile gördüğümüz Zeynep Tuğçe Bayat, Gönülçelen dizisinde rol aldı. Ünlü ismi burada Nevra karakteri olarak gördük.

2011 yılında ise Yıldız Masalı adlı dizide Pelin karakterine hayat verdi.

2014 yılında Ah Neriman adlı dizide rol alan, Yeşim karakterini canlandıran Zeynep Tuğçe Bayat'ı 2015 yılında yayınlanan Çilek Kokusu adlı gençlik yaz dizisinde Gonca karakterinde izledik.

Zeynep Tuğçe Bayat kimdir? Cansel Elçin ile Zeynep Tuğçe Bayat dünyaevine girdi!

İlgili Haberler

Danilo Zanna kimdir? Danilo Zanna kaç yaşında, nereli? Danilo Zanna eşi, hayatı
Danilo Zanna kimdir? Danilo Zanna kaç yaşında, nereli? Danilo Zanna eşi, hayatı
MasterChef Danilo kimdir? MasterChef jurileri Instagram hesapları! MasterChef Danilo, MasterChef Somer Şef ve MasterChef Mehmet Şef Instagram hesabı
MasterChef Danilo kimdir? MasterChef jurileri Instagram hesapları! MasterChef Danilo, MasterChef Somer Şef ve MasterChef Mehmet Şef Instagram hesabı
Kaan Yıldırım kimdir? Kaan Yıldırım nereli, kaç yaşında? Kaan Yıldırım hayatı
Kaan Yıldırım kimdir? Kaan Yıldırım nereli, kaç yaşında? Kaan Yıldırım hayatı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Antalya'da sahilde yürüyüş yapan kadına cinsel saldırı! 3 metrelik çukura sürükledi 3. Sayfa
Antalya'da sahilde yürüyüş yapan kadına cinsel saldırı! 3 metrelik çukura sürükledi
Gün batımını izlerken uçurumdan düşen genç mühendis hayatını kaybetti 3. Sayfa
Gün batımını izlerken uçurumdan düşen genç mühendis hayatını kaybetti
Son Dakika: Türkiye'de 23 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 19 can kaybı, 1217 yeni vaka tespit edildi Güncel
Son Dakika: Türkiye'de 23 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 19 can kaybı, 1217 yeni vaka tespit edildi
Fenerbahçe'ye transfer olan Jose Sosa'dan ilk sözler: Türkiye'nin en büyük kulübüne geldim Spor
Fenerbahçe'ye transfer olan Jose Sosa'dan ilk sözler: Türkiye'nin en büyük kulübüne geldim
Düğünde kavga çıktı, gelin ve 2 kişi hastanelik oldu Yerel
Düğünde kavga çıktı, gelin ve 2 kişi hastanelik oldu
Ankara'da kargo şirketinin deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı! Geniş çaplı hasar oluştu Güncel
Ankara'da kargo şirketinin deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı! Geniş çaplı hasar oluştu
Protestolarla sarsılan Lukaşenko, üzerinde çelik yelek ve elinde otomatik silah ile saraya geldi
Protestolarla sarsılan Lukaşenko, üzerinde çelik yelek ve elinde otomatik silah ile saraya geldi
Seferihisar'da otluk alanda çıkan yangında yaklaşık 50 araç yandı
Seferihisar'da otluk alanda çıkan yangında yaklaşık 50 araç yandı
Erzincan'da meydana gelen kazanın altından filmlere konu olacak acı hikaye çıktı
Erzincan'da meydana gelen kazanın altından filmlere konu olacak acı hikaye çıktı
Koronavirüse direnç gösteren sarımsağın ihracatı durduruldu
Koronavirüse direnç gösteren sarımsağın ihracatı durduruldu
Son Dakika: Giresun'da meydana gelen sel felaketinde toplam cam kaybı 6'ya yükseldi
Son Dakika: Giresun'da meydana gelen sel felaketinde toplam cam kaybı 6'ya yükseldi
Giresun'daki sel sonrası bir çuval fındığı almaya çalışan iki fırsatçı gözaltına alındı
Giresun'daki sel sonrası bir çuval fındığı almaya çalışan iki fırsatçı gözaltına alındı
92 model Serçe'ye 45 bin TL verdi, adını da 'Koronasavar' koydu
92 model Serçe'ye 45 bin TL verdi, adını da 'Koronasavar' koydu
Bakan Soylu, Giresun'da sel sularına düşmekten son anda kurtuldu
Bakan Soylu, Giresun'da sel sularına düşmekten son anda kurtuldu
Tokat attığı kadın sürücü tekvandocu çıktı! Adamın dayak yediği anlar kameraya yansıdı
Tokat attığı kadın sürücü tekvandocu çıktı! Adamın dayak yediği anlar kameraya yansıdı
Tokyo'da yüksek sıcaklıklardan hayatını kaybedenlerin sayısı 148'e yükseldi
Tokyo'da yüksek sıcaklıklardan hayatını kaybedenlerin sayısı 148'e yükseldi
Cinsel ilişkiye girdiği kadını baltayla öldüren zanlı: 400 lira fazla istediği için cinayeti işledim
Cinsel ilişkiye girdiği kadını baltayla öldüren zanlı: 400 lira fazla istediği için cinayeti işledim
Giresun'daki sel felaketi sonrası Meteoroloji'den 5 il için sağanak yağış uyarısı
Giresun'daki sel felaketi sonrası Meteoroloji'den 5 il için sağanak yağış uyarısı
Son Dakika: Doğu Akdeniz'de araştırmalarına devam eden Oruç Reis'in Navtex süresi uzatıldı
Son Dakika: Doğu Akdeniz'de araştırmalarına devam eden Oruç Reis'in Navtex süresi uzatıldı
Bağcılar'da park halindeki otomobil alev alev yandı! Vatandaşlar video çekmek için birbiriyle yarıştı
Bağcılar'da park halindeki otomobil alev alev yandı! Vatandaşlar video çekmek için birbiriyle yarıştı
İstanbul'da Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğü kuruldu
İstanbul'da Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğü kuruldu
Bakan Koca, koronavirüsü yenen sağlık çalışanı çiftin fotoğrafını paylaştı: Hastalıkla, hasta olarak da savaştılar
Bakan Koca, koronavirüsü yenen sağlık çalışanı çiftin fotoğrafını paylaştı: Hastalıkla, hasta olarak da savaştılar
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı '30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları yasaklandı' haberlerini yalanladı
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı "30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları yasaklandı" haberlerini yalanladı
Cemal Can Canseven kostümünü giydi, Danla Bilic'in karşısında diz çöktü
Cemal Can Canseven kostümünü giydi, Danla Bilic'in karşısında diz çöktü
Dünyaca ünlü model Claudia Romani'den tatilde iddialı pozlar
Dünyaca ünlü model Claudia Romani'den tatilde iddialı pozlar
UEFA, Başakşehir-Kopenhag maçının geç başlaması nedeniyle Okan Buruk'a uyarı cezası verdi
UEFA, Başakşehir-Kopenhag maçının geç başlaması nedeniyle Okan Buruk'a uyarı cezası verdi
'Çırpınırdı Karadeniz' şarkısıyla bilinen Azerin: Dünya tarihinde yeni bir devir açıldı
"Çırpınırdı Karadeniz" şarkısıyla bilinen Azerin: Dünya tarihinde yeni bir devir açıldı
Otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada sürücüler hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı
Otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada sürücüler hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı
Boşanma davalarında erkekler için emsal karar
Boşanma davalarında erkekler için emsal karar
Babasını traktör kazasında kaybeden genç kız acı feryadı yürekleri dağladı
Babasını traktör kazasında kaybeden genç kız acı feryadı yürekleri dağladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Murat Kurum Fatih Dönmez Muharrem İnce Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Alişan Sezen Aksu Onur Saylak
Spor Jose Sosa Metin Oktay Eddie Newton Sergen Yalçın Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Sel Kaza Dereli Yangın
Şu an buradasınız: Zeynep Tuğçe Bayat kimdir? Cansel Elçin ile Zeynep Tuğçe Bayat dünyaevine girdi! - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.8.2020 21:41:22. #1.14#
title