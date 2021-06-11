Zeynep Tuğçe Bayat: Cansel evlenme teklif etmiş anlamamışım

Oyuncu Zeynep Tuğçe Bayat, meslektaşı Cansel Elçin'le "Gönülçelen" dizisinin setinde tanıştıklarını anlattı: "Aslında biz sette biraz atışıyorduk, ben pek sevmiyordum Cansel'i. Gıcık ediyordu beni. Benimle çok uğraşıyordu.

Oyuncu Zeynep Tuğçe Bayat, meslektaşı Cansel Elçin'le "Gönülçelen" dizisinin setinde tanıştıklarını anlattı:

"Aslında biz sette biraz atışıyorduk, ben pek sevmiyordum Cansel'i. Gıcık ediyordu beni. Benimle çok uğraşıyordu. O dönem aramızda bir şey olmadı. Dizi bittikten 7 yıl sonra tesadüfen karşılaştık. Bir kafeye girdim, baktım oturuyor. Kendi kendime 'Ay görmese bari' dedim. Sonra ayıp olmasın diye bir 'merhaba' dedim. 'Bir kahve içecektik, konu nerelere geldi' derler ya, aynen öyle oldu. Kahve içtik, beni tiyatro oyununa davet etti. Sonrasında 3-4 aylık bir arkadaşlığımız oldu, ardından sevgili olduk. Ama Cansel'e sorsanız o çok provokatif anlatıyor. Güya ben ona aşıkmışım da, yıllarca peşinden koşmuşum. Sırf onunla karşılaşmak için onun oturduğu mahallede dolaşıyormuşum."

"BENİMLE EVLENİR MİSİN" DEMEDİ

Zeynep Tuğçe Bayat, evlenmeden 1 yıl önce Cansel Elçin'in kendisine yüzük hediye ettiğini ve bunun bir "evlilik teklifi" olduğunu anlamadığını da itiraf etti:

"Evlenmeden 1 sene önce bana evlenme teklif etmiş, ben anlamamışım. Doğum günümde yemeğe gittik. 'Sana bunu aldım' diye bir kutu çıkardı. Açtım, evlilik yüzüğü. 'Benimle evlenir misin?' demedi ama 'Hayatım boyunca yanımda olmanı istiyorum, seni çok seviyorum, sana çok değer veriyorum' gibi sözler söyledi. Öyle olunca ben yüzüğü ne yapacağımı bilemedim. Bir süre taktım, flaşlar patladı, çok utandım. Bir daha takmadım, sonra da unuttuk gitti. Doğum günümde bana hediye edilen değerli bir şey olarak gördüm onu. Sonra 'Dünyayı Kurtaran Kadın'ı çektik ve ondan sonra evlenmeye karar verdik."

Kaynak: Hürriyet