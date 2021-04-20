Zeynep Tokuş geri döndü
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Zeynep Tokuş geri döndü

Zeynep Tokuş geri döndü
Snob Magazin - Haberler | Magazin

10 yıl önce evlenip oyunculuğu bırakan Zeynep Tokuş, setlere geri döndü. Uzun süredir yaptığı yoğa eğitmenliğini yapan Tokuş, 'Aşkın Kıyameti' filminde rol alan Pınar Deniz, Boran Kuzum, Yiğit Kirazcı, Gürhan Altundaşar ve Seda Türkmen'e yoga dersi verdi. İşte detaylar...

Zeynep Tokuş, senaristliğini Yılmaz Erdoğan'ın üstlendiği 'Aşkın Kıyameti' filminde rol alan Pınar Deniz, Boran Kuzum, Yiğit Kirazcı, Gürhan Altundaşar ve Seda Türkmen'e yoga dersi verdi.

Evlendikten sonra oyunculuğu bırakan Tokuş'un yoga dersi verdiği anlar renkli görüntüler oluşturdu.

Toplu halde yoga yapan oyuncular, şekilden şekile girdi. Tokuş, tüm anları Instagram'dan paylaştı.

Geçtiğimiz günlerde de Pınar Deniz, Tokuş'la yoga yaptığı anları Instagram'dan yayınlamıştı.

Tokuş, 10 yıl önce Erdem Yılmaztürk'le nikah masasına oturmuştu.

Oyuncu, yaptığı acroyoga hareketleri sosyal medya hesaplarından da sürekli paylaşıyor.

Kaynak: Snob Magazin

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