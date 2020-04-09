Zeynep teyzeden Milli Dayanışma Kampanyası'na destek Adana'da, yaşı dolayısıyla sokağa çıkması kısıtlanan Zeynep Merter (69), 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak Milli Dayanışma Kampanyası'na 1000 lira destekte bulundu.

Adana'da, yaşı dolayısıyla sokağa çıkması kısıtlanan Zeynep Merter (69), 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak Milli Dayanışma Kampanyası'na 1000 lira destekte bulundu.

Adana Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" çağrısıyla başlatılan kampanyaya bir desteğin de 69 yaşındaki Zeynep Merter'den geldiği belirtildi.

Yaşı dolayısıyla sokağa çıkması kısıtlanan Zeynep Merter'in 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak kampanyaya 1000 liralık bağış yapmak isteğinde bulunduğu ifade edilen açıklamada, ikametgahında Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ziyaret edilen Merter'in bu isteğinin yerine getirildiği kaydedildi.

Konuyla ilgili görüşlerine yer verilen Adana Valisi Mahmut Demirtaş da Zeynep Merter'e anlamlı davranışı için teşekkür etti.

Bu davranışın imkanı olan tüm vatandaşlara örnek olmasını temenni eden Demirtaş, zor günleri el ele vererek aşmayı gelenek haline getirmiş, birlik ve beraberliğin simgesi olmuş, kadim bir milletin mensupları olduğumuzu kaydetti.

Koronavirüs salgını nedeniyle zor günlerin yaşandığını ve bunun sahip olunan manevi güç sayesinde en kısa sürede atlatılacağını belirten Demirtaş, şunları kaydetti:

"Devletimiz hem salgının yayılmasını engelleyerek toplum sağlığını korumak hem de alınan tedbirler nedeniyle zor günler geçiren dar gelirli vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak üzere tüm imkanlarını seferber etmiş durumda. Devletimiz tüm kurumlarıyla iş birliği içinde yardım çalışmalarını sürdürürken bu süreçte hayırsever insanlarımızdan da büyük destek görüyor. Az çok demeden 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına destek olan herkese teşekkür ediyorum. İmkanı olan vatandaşlarımızı da bu dayanışmanın bir parçası olmaya davet ediyorum."

Kaynak: AA