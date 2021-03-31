Zeynep Sever Demirel zarifliğiyle göz kamaştırdı
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Zeynep Sever Demirel zarifliğiyle göz kamaştırdı

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Zeynep Sever Demirel zarifliğiyle göz kamaştırdı

Zeynep Sever Demirel, Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan ile Rojin Haspolat'ın Çırağan Sarayı'nda gerçekleşen düğünde kombini ve fitliğiyle göz kamaştırdı. İşte detaylar

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Zeynep Sever Demirel, Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan ile Rojin Haspolat'ın Çırağan Sarayı'nda düğününe katıldı. Fenerbahçe'de yardımcı antrenör Volkan Demirel'in eşi Sever, siyah kıyafetiyle göz kamaştırdı. İki çocuk annesi eski Belçikalı güzeli Sever, çektirdiği fotoğrafları Instagram'da paylaşarak, binlerce beğeni ve iltifat aldı.

Sever'in siyah çantası ve yeşil küpesi dikkat çekti. Birçok takipçi Sever'in yeşil küpelerine yorum yaptı. Pandemi döneminde sürekli saç rengini değiştiren Sever, yaptığı paylaşımlarla sosyal medyanın sık sık gündemine geliyor.

Kaynak: Snob Magazin

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