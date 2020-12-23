Zeynep Sağdaş kimdir? Şarkıcı Zeynep Sağdaş hayatı ve biyografisi! Zeynep Sağdaş kaç yaşında, nereli?
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Zeynep Sağdaş kimdir? Şarkıcı Zeynep Sağdaş hayatı ve biyografisi! Zeynep Sağdaş kaç yaşında, nereli?

23.12.2020 10:44 | Son Güncelleme: 23.12.2020 10:49
Zeynep Sağdaş kimdir? Şarkıcı Zeynep Sağdaş hayatı ve biyografisi! Zeynep Sağdaş kaç yaşında, nereli?

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Zeynep Sağdaş, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Zeynep Sağdaş hakkında merak edilenler. Zeynep Sağdaş hayatı ve biyografisi. Zeynep Sağdaş kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Zeynep Sağdaş merak konusu oldu. İşte Zeynep Sağdaş hakkında merak edilen Zeynep Sağdaş kimdir, Zeynep Sağdaş hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

ZEYNEP SAĞDAŞ KİMDİR?

Zeynep Sağdaş, 9 Kasım 1983 doğumlu Türk şarkıcı ve söz yazarıdır.Doğum yeri, İstanbul olan ünlü sanatçı, 9 Kasım 1983'te dünyaya geldi.

Sağdaş,Profesyonel müzik kariyeri 2002 yılında Soner Arıca'nın "Aşkla Oldu" albümünde yer almasıyla başladı.2007 yılında "Acele Aşk Aranıyor" isimli single çalışmasını yayımladı. Birçok pop albümünde vokalistlik yaptı ve reklam müziği seslendirdi. 2014 yılında "Zeynep Nerde?" adlı ilk albümü piyasaya çıktı.

İlk Albümü:

Zeynep Nerde?

İlk Single

Acele Aşk Aranıyor

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