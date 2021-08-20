Zeynep Özdemir kimdir? Zeynep Özdemir hayatı ve biyografisi! Zeynep Özdemir kaç yaşında, nereli?

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Zeynep Özdemir, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Zeynep Özdemir hakkında merak edilenler. Zeynep Özdemir hayatı ve biyografisi. Zeynep Özdemir kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Zeynep Özdemir merak konusu oldu. İşte Zeynep Özdemir hakkında merak edilen Zeynep Özdemir kimdir, Zeynep Özdemir hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

ZEYNEP ÖZDEMİR KİMDİR?

İstanbul doğumlu sunucu, Balıkesir Üniversitesi Muhasebecilik bölümünden mezun. Sonrasında spor basınına giriş yaptı.

Zeynep Özdemir

İstanbul TV kanalında kariyerine başladıktan sonra ise spikerlik, editörlük ve muhabirlik yaptı. Sonrasında da Fox TV'ye geçerek kariyerinde büyük bir adım attı ve ardından kariyer basamaklarını emin adımlarla çıkmaya devam etti.

Tivibu ve TRT Spor gibi kanallarda da çalışan başarılı sunucu şu an BeIN Sports'ta spor spikerliği yapıyor. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Günlük hayatında da sporu hayatının merkezine alan Özdemir'in bu tutkusu da hayranları tarafından takdirle karşılanıyor. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.